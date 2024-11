Ariana Grande versteckte Süßigkeiten im "Wicked"-Kostüm

Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) sind die Stars in der mit Spannung erwarteten Filmadaption des Broadway-Hits "Wicked". Im Vorfeld der Veröffentlichung, die in diesem Jahr am 22. November erfolgt, gibt People Einblicke hinter die Kulissen des farbenprächtigen Spektakels. Ariana, die Glinda spielt, trägt im Film meist pinke, etwas pompösere Kleider – und in denen hatte sie anscheinend viel Platz für Süßigkeiten. "Am Ende des Tages, wenn ich mein Korsett öffne, fallen all diese Dinge heraus!", erklärte sie während der Dreharbeiten laut Co-Star Michelle Yeoh (62), die dies ziemlich lustig fand.

Sie war aber nicht die Einzige, die am Set für "süße" Momente sorgte. Cynthia brachte beispielsweise immer selbst gebackene Kekse für die Crew mit, in veganer sowie glutenfreier Ausführung für den Fall der Fälle. Somit dürften die Schauspieler und alle Beteiligten eine Menge Spaß am Set gehabt haben. So sangen sie in ihren Pausen gemeinsam Lieder. Dies soll vor allem für die britische Sängerin toll gewesen sein.

"Cynthia musste unglaublich unnahbar und zurückhaltend sein, um sich in die Rolle der Elphaba versetzen zu können. Es war also erfrischend, dass sie zwischen den Takes loslassen konnte", erklärte der Schauspieler Bowen Yang. Dass sich alle gut verstanden haben, ist kein Geheimnis. Das kommt anscheinend auch bei den Fans von "Wicked" an. Denn als vor wenigen Tagen ein neuer Clip zum Film veröffentlicht wurde, kamen die User gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

Getty Images Cynthia Erivo bei den Oscars 2024

