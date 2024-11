50 Jahr, blondes Haar: Florian David Fitz wagt neuen Look

Der beliebte deutsche Fernsehstar Florian David Fitz (49) feiert demnächst seinen 50. Geburtstag. Kurz vor dem großen Tag überrascht er jedoch mit vollkommen erblondetem Schopf bei der Premiere seines neuen Films "Der Vierer" in Berlin. Hat der Fanliebling nun etwa eine Midlife-Crisis? In der RTL-Sendung "Punkt 8" gibt er bezüglich seines ungewohnten Looks Entwarnung: "Das ist für eine Rolle und wächst schon wieder raus!" Bis zu seiner Geburtstagsparty könnte er den neuen Style jedoch beibehalten, denn Florian verrät zu dem Motto: "Es müssen alle hässlich aussehen, das war meine einzige Vorgabe."

Nicht nur die wuschelige Mähne auf seinem berühmten Köpfchen hat sich in letzter Zeit stark verändert, sondern auch die Menge seiner Behaarung an anderen Körperstellen. So dachte der Darsteller, dass ihm im höheren Alter die vielen Haare nur so aus jeder Pore sprießen. Doch zu seinem Bedauern ist wohl das blanke Gegenteil der Fall: "Bei mir geht es jetzt schon los wie bei alten Männern. Es verschwinden die Haare auf den Beinen, was auch nicht gerade so supersexy ist."

Für den "Das perfekte Geheimnis"-Star spielte sein Äußeres schon immer eine wichtige Rolle. Seinen trainierten Body beizubehalten, fällt Florian jedoch von Jahr zu Jahr schwerer, wie er in dem Interview verrät: "Ja, ich versuche schon, Sport zu machen. Ich muss schon echt viel trainieren, damit da ein bisschen was passiert." Offensichtlich gelingt ihm das bis dato aber sehr gut. So teilte er erst vor wenigen Monaten auf Instagram einen ziemlich heißen Schnappschuss von sich. Darauf sah man den Regisseur total lässig und oben ohne an einen Pfahl lehnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florian David Fitz

Anzeige Anzeige

Instagram / florian.david.fitz Florian David Fitz und sein Hund Elmo im Juni 2024

Anzeige Anzeige