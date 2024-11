"Alles nach Plan": So geht es Davina McCall nach der Hirn-OP

Am Freitagmorgen gab Davina McCall bekannt, dass bei ihr ein gutartiger Gehirntumor gefunden wurde. Damit der bisher harmlose Tumor nicht weiter wachsen und ihr doch noch Schaden zufügen kann, beschloss die Fernsehmoderatorin, den Tumor entfernen zu lassen. Noch am selben Tag begab sie sich in den Operationssaal. Während ihrer Genesungszeit übernimmt ihr Partner Michael Douglas die sozialen Medien der TV-Persönlichkeit. Jetzt meldet er sich mit einem Update bei den Fans seiner Partnerin auf Instagram. "Davina hat die OP jetzt hinter sich und laut dem Chirurgen verlief alles nach Plan. Zur Vorsorge bleibt sie vorerst in der Intensivstation, sie ist komplett erschöpft. Danke für all die Liebe von jedem hier, das bedeutet uns viel", schreibt er.

In den Kommentaren sammeln sich die Kollegen der Moderatorin und wünschen Davina nur das Beste und eine schnelle Erholung. "Ich bin so erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Ich denke an euch", schreibt die ehemalige X Factor-Moderatorin Kate Thornton. Andere User meinen: "Ich habe den ganzen Tag an sie gedacht. Bin ich froh, dass es ihr gut geht" und "Es tut so gut, das zu hören! Davina ist hart im Nehmen, sie wird sicher schnell wieder auf den Beinen sein!" Auch Olly Murs (40) zeigt sich erleichtert – er schickt ein rotes Herz-Emoji und ein OK-Emoji in die Kommentarspalte.

Davina erklärte in ihrem eigenen Beitrag vor der Operation ganz genau, wie der Eingriff funktionieren würde. "Sie gehen durch den oberen Teil meines Kopfes rein und durch die beiden Hirnhälften bis zur Mitte und holen die Zyste heraus", meinte sie und erklärte ebenfalls, dass es sich bei ihrem Tumor um einen 14 Millimeter großen, kolloidalen Zysten-Tumor handelt – der sei so selten, dass er in nur "drei von einer Million" Menschen vorkomme.

Davina McCall und Michael Douglas, September 2024

Davina McCall, September 2023

