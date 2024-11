Schwere OP noch heute: Davina McCall hat einen Hirntumor

Davina McCall hat bekannt gegeben, dass sie sich einer Gehirnoperation unterziehen müsse, um einen gutartigen Tumor zu entfernen. Am Freitag teilt die Fernsehmoderatorin in einem Video auf Instagram mit, dass bei ihr nach einem Gesundheitscheck ein "sehr seltener" kolloider Zysten-Tumor entdeckt worden sei, der nur bei "drei von einer Million" Menschen vorkomme. "Ich war bei einigen Neurochirurgen, habe mir viele Meinungen eingeholt und mir wurde klar, dass ich ihn herausnehmen lassen muss", erklärt Davina. Der Tumor sei 14 Millimeter groß und müsse entfernt werden, da er sonst wachsen und gefährlich werden könnte.

"Sie gehen durch den oberen Teil meines Kopfes rein und durch die beiden Hirnhälften bis zur Mitte und holen die Zyste heraus", führt die 56-Jährige den Verlauf der Operation aus. Infolgedessen werde Davina sich einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen und sich auf ihre Genesung konzentrieren. Ihr Partner Michael werde in der Zwischenzeit Updates auf ihrem Profil liefern. Er lud das Video für sie hoch und informierte die Fans, dass sie "in guten Händen" sei und sich nun erholen müsse.

Abseits der gesundheitlichen Herausforderungen hat Davina McCall in den vergangenen Jahren sowohl beruflich als auch privat große Erfolge verzeichnet. Mit einer Karriere, die in den 90er-Jahren bei MTV begann, hat sie sich als Moderatorin verschiedener TV-Formate einen Namen gemacht. Die Mutter von drei Kindern ist zusätzlich auch im Netz sehr aktiv und begeistert ihre Fans immer wieder mit Einblicken in ihr Privatleben.

Getty Images Davina McCall, TV-Star

Getty Images Davina McCall, Moderatorin

