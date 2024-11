"Bridget Jones"-Trailer verspricht Drama und Überraschungen

Der vierte und voraussichtlich letzte Teil von Bridget Jones wird am Valentinstag 2025 erscheinen. In "Bridget Jones: Verrückt nach ihm" wird es einige einschneidende Ereignisse geben, wie der neue Trailer auf YouTube verrät. So ist die namensgebende Hauptfigur mittlerweile Witwe! Das Ableben ihres Ehemannes Mark Darcy, verkörpert von Colin Firth (64), verspricht viel Drama. Details dazu werden im Trailer nicht verraten. Was jedoch angedeutet wird, ist eine Romanze mit einem deutlich jüngeren Mann namens Roxster, der sie vielleicht über den Verlust hinwegtrösten kann.

Selbstverständlich gibt es auch ein Wiedersehen mit Bridgets früherem Liebhaber Daniel Cleaver, der erneut von Hugh Grant (64) gespielt wird. Dieser hat seinen Charme offenbar ein Stück weit verloren und erinnert stattdessen eher an einen wunderlichen Onkel. Seine Flirts mit Bridget kann er nach wie vor nicht lassen und sagt in der Vorschau zu ihr: "Du bist quasi eine Nonne. Eine sehr, sehr ungezogene Nonne."

Obwohl die Sprüche von dem Womanizer im kommenden Film sicher für einige Schmunzler sorgen, wird die lang ersehnte Fortsetzung zugleich viele traurige Momente bringen. Was der emotionsgeladene Trailer bereits mit dem Tod von Mark andeutet, bestätigte Hugh schon vor einiger Zeit in einem Interview. In der "The Graham Norton Show" erzählte der "Notting Hill"-Darsteller, dass das Finale der Reihe zwar wie gewohnt "urkomisch", aber gleichzeitig auch zutiefst melancholisch und "sehr, sehr traurig" sei.

Getty Images Colin Firth, September 2016

ActionPress/United Archives GmbH Renée Zellweger und Hugh Grant in "Bridget Jones"

