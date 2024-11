Das sagen die Fans zu Deutschlands erstem "Golden Bachelor"

Der "Golden Bachelor" ist da! Ab dem 3. Dezember läuft die Kuppelshow, in der Franz Stärk (73) nach seiner perfekten Partnerin sucht, auf RTL+. Auf Instagram können sich die Fans jetzt schon einen ersten Eindruck von dem Pensionär machen, und ihr Urteil fällt durchweg positiv aus. Vor allem hoffen die Zuschauer, dass es in der Sendung zu weniger Streit und Drama kommen wird. "Endlich mal eine Staffel, in der es nicht um Reichweite und Fame geht, sondern um echte Emotionen und Liebe", schreibt eine begeisterte Userin, während es in einem anderen Kommentar heißt: "Wie schön! Ich freue mich sehr auf die Staffel. Hoffentlich mit ganz viel Gefühl und rührenden Momenten."

Auch die Reality-TV-Prominenz heißt den 73-Jährigen willkommen. "Wie süß! Wie kann man da nicht mitfiebern wollen?", schwärmt Ex-Bachelor David Jackson. Sommerhaus-Teilnehmerin Theresia Fischer (32) schreibt: "Ich wünsche ihm viel Glück dabei, die richtige Liebe zu finden." Außerdem drücken Stephie Stark (29), Jana-Maria Herz (32), Kattia Vides (36) und viele weitere Stars Franz die Daumen.

Franz war schon einmal verheiratet, allerdings ist der ehemalige Schuldirektor inzwischen schon seit zwölf Jahren single. Nun wird er gleich 18 Frauen auf einen Schlag kennenlernen. Doch von Nervosität ist bei dem Hobbykoch nichts zu spüren. "Das wird eine großartige Geschichte. Davon bin ich überzeugt, weil es das in meiner Altersgruppe noch nicht gegeben hat und es auch mal Zeit wird, dass für die Leute in meinem Alter so was aufgelegt wird", erzählte er im Gespräch mit RTL.

RTL David Jackson bei "Der Bachelor"

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

