Drehbuch-Klau? Filmemacher verklagt LeBron James und Netflix

Rob Grabow hat Netflix, NBA-Ikone LeBron James (39) und seine Produktionsfirma verklagt, weil sie angeblich sein Drehbuch gestohlen und daraus einen ihrer jüngsten Basketball-Kassenschlager gemacht hätten. Der Filmemacher legte die Anschuldigungen laut TMZ in einer 25-seitigen Klageschrift dar, die vor wenigen Tagen vor einem kalifornischen Bundesgericht eingereicht wurde. Er schildert darin, dass er das Drehbuch zu "The Gift of the Game" verfasst hatte – einem Film über einen indigenen Highschool-Schüler, der seine Basketballmannschaft zu einem bedeutenden Sieg führen will. Doch, nachdem er das Drehbuch an Leute in LeBrons Umfeld und Netflix geschickt hatte, sei seine Idee geklaut und als Grundlage für den Streifen "Rez Ball" verwendet worden, der im September erschien.

Die Klageschrift hebt die zahlreichen Ähnlichkeiten zwischen Robs Projekt und dem Netflix-Streifen hervor, die laut ihm "verblüffend" seien. Er führt unter anderem das Finale als Beispiel an, in dem der Protagonist beim entscheidenden Wurf im Meisterschaftsspiel gefoult wird. "Es gibt zahlreiche wesentliche und auffallend ähnliche Elemente in Handlung, Thema, Dialog, Stimmung, Setting, Tempo, Charakteren und Handlungsabfolge der beiden Werke", erklärt er in der Klage. Rob behauptet sogar, dass "Rez Ball" enger an seinem Drehbuch angelehnt sei als an dem Buch, auf dem der Film basieren soll. Nun verklagt er die Beteiligten wegen Urheberrechtsverletzung und Vertragsbruchs und fordert Schadensersatz in noch unbestimmter Höhe. Der Streamingdienst hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Für LeBron ist es nicht der erste juristische Streit: Erst vor wenigen Wochen wurde er gemeinsam mit seinem Sohn Bronny in Kalifornien wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Autounfall verklagt, wie TMZ berichtet. Die Klägerinnen April Almanza Lopez und Kiara Rae McGillen behaupten, dass LeBron und Bronny am 13. November 2022 in Littlerock, Kalifornien, mit ihrem Fahrzeug kollidiert seien. Der Vorfall habe Verletzungen verursacht, die weitere medizinische Behandlungen erforderten. Das Fahrzeug der Klägerinnen sei dabei erheblich beschädigt worden und habe dadurch an Wert verloren. Auch in diesem Fall wird eine unbestimmte Schadensersatzsumme gefordert.

