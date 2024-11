Ganz in Weiß: Bianca Censori besucht Disneyland ohne Kanye

Bianca Censori (29) wurde kürzlich ohne ihren berühmten Ehemann, Kanye West (47), in Disneyland, Kalifornien, gesichtet. Aktuelle Schnappschüsse, die TMZ vorliegen, zeigen, wie die Architektin einen fröhlichen Tag im weltbekannten Freizeitpark in Begleitung von drei männlichen Freunden verbringt – während der Rapper nirgends zu sehen war. In einem überraschend zurückhaltenden, aber dennoch stilvollen weißen Ensemble genoss Bianca den Tag voller Attraktionen und Spaß, wobei sie zwischendurch sogar ein seltenes Lächeln zeigte.

Obwohl die 29-Jährige für ihre gewagten und oft grenzüberschreitenden Modeentscheidungen bekannt ist, wählte sie diesmal ein verhältnismäßig dezentes Outfit. Sie präsentierte sich in einem weißen PVC-Tunika-Top über einem langärmeligen Kaschmirpullover. Dazu kombinierte sie knielange Leggings und weiße Gummistiefel. Ihr charakteristischer, glatter Bob rundete den Look stilvoll ab. Laut dem Newsportal soll die Gruppe an einer VIP-Tour im Wert von umgerechnet 658 Euro teilgenommen haben, die es Prominenten ermöglicht, die Attraktionen ohne Wartezeiten zu genießen – ein Luxus, den viele Stars zu schätzen wissen.

In den letzten Monaten kursierten vermehrt Gerüchte über eine mögliche Trennung zwischen Bianca und Kanye. Berichten zufolge soll Biancas Familie ihr nahegelegt haben, die unkonventionelle Ehe mit dem Musiker zu beenden. Doch nur wenige Tage nach diesen Spekulationen wurden die beiden verliebt in Tokio gesichtet, was die Spekulationen weitgehend entkräftete. Ein Insider verriet zuletzt gegenüber Daily Mail, dass die Eheleute die Gerüchteküche wohl absichtlich zum Brodeln bringen wollen: "Kanye und Bianca waren dafür verantwortlich, dass die Nachricht, dass sie sich scheiden lassen, an die Öffentlichkeit gelangte, denn das ist es, was sie beide den Leuten erzählt haben."

Getty Images Bianca Censori

APEX / MEGA Kanye West und seine Frau Bianca Censori, Mai 2023

