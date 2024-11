Kanye West und Bianca tanzen trotz der Trennungsgerüchte

Bianca Censori (29) und Kanye West (47) wurden kürzlich in Tokio gemeinsam beim Tanzen gesichtet. Auf den Fotos, die The Sun vorliegen, bewegen sich die Designerin und der Rapper zu seinem Hit "Problematic" auf der Tanzfläche. Bianca trug einen BH und knappe schwarze Shorts mit einem Gürtel und wirbelte um Kanye herum. Trotz Gerüchten um eine mögliche Trennung wirkten die beiden dabei glücklich und ausgelassen.

Das Paar war nämlich seit Mitte September nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesehen worden. Zudem heizten Berichte zu Biancas Kinderwunsch die Gerüchteküche weiter an, da Kanye wohl nicht plant, weiteren Nachwuchs zu zeugen. Zuletzt wurden die beiden jedoch mehrfach beim Feiern in der japanischen Metropole gesichtet. Die Reise nach Japan gibt dem Paar auch die Möglichkeit, sich von Kanyes rechtlichen Problemen in den USA abzulenken. Die frühere Assistentin des Rappers, Lauren Pisciotta, hat eine Klage gegen ihn eingereicht und wirft ihm sexuelle Belästigung sowie Stalking vor.

Trotz gelegentlicher Schwierigkeiten in der Beziehung ist Bianca laut einem Insider fest entschlossen, das Eheleben mit Kanye fortzusetzen. Sie genieße ihren Status als "Mrs. West" und das damit verbundene Jetset-Leben. Der Insider fügte hinzu, dass Kanye zwar in der Vergangenheit Misstrauen ihr gegenüber geäußert habe, die beiden jedoch stets nach einer kurzen Pause wieder zueinander finden würden.

ActionPress Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

