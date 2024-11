Hätte Rebecca Ries Adrian von der Trennung abbringen können?

Adrian Alian (28) hat die Beziehung mit Rebecca Ries beim zweiten Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P. beendet – diesen Entschluss hatte er bereits vor ihrem finalen Gespräch gefasst. Doch hätte die Münchnerin etwas sagen können, um ihn umzustimmen und ihrer Verbindung doch noch eine Chance zu geben? Nein, wie er im Interview mit Promiflash erklärt: "Für mich war die Beziehung zu dem Zeitpunkt endgültig beendet. Da hätte Rebecca sagen können, was sie will." In seinen Augen habe sich das Paar mit seinen jeweiligen Handlungen "einfach nicht gutgetan" und nur gegenseitig "verletzt".

Nachdem Adrian vom entscheidenden Lagerfeuer in seine Villa zurückgekehrt war, schien er auf den ersten Blick glücklich und erleichtert zu sein. Doch war der 28-Jährige wirklich so unberührt von der Trennung von seiner Liebsten? "Natürlich war ich traurig", erklärt er gegenüber Promiflash, betont jedoch: "Aber ich war auch gleichzeitig froh." "Ich hatte das Gefühl, eine Last ist von mir abgefallen", gesteht er.

Dass Adrian das Experiment abbricht und die Beziehung für beendet erklärt, hat Rebecca nicht kommen sehen. "Ich war in dem Moment einfach so perplex, dass ich ehrlich gesagt nicht richtig einordnen konnte, was hier gerade passiert. Weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass er abbricht", erklärte sie Promiflash, was ihr in diesem Moment durch den Kopf ging, als sie von dem Abbruch erfuhr. Dass mit dem Show-Aus auch das Liebes-Aus einhergeht, war ihr jedoch eindeutig: "Mir war klar, dass er vor der Kamera sagt, dass wir uns trennen." Im Nachhinein habe der Realitystar noch mal das Gespräch mit ihr gesucht – zum Inhalt dessen verriet Rebecca aber nichts.

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Realitystar

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2024

