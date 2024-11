Hate nach Baby-News: Christian Wolf verteidigt seine Romina

Christian Wolf hat ein Hühnchen zu rupfen – dabei geht es um seine schwangere Freundin Romina Palm (25). "Ich habe gerade seit ein paar Stunden eine sehr weinende, traurige Romi zu Hause", berichtet der Fitness-Influencer in seiner Instagram-Story. Grund dafür seien Hassnachrichten, die sie seit ein paar Stunden haufenweise im Netz erhalten habe: Manche wünschen der GNTM-Bekanntheit den Tod oder den Verlust ihres Babys. Angeblich sollen die Nachrichten teilweise von Fans seiner Ex Antonia Elena stammen. "Wisst ihr, ich bin mental sehr stoisch. Aber wenn Romi solche Nachrichten kriegt, dann verkraftet sie das nicht so gut", erklärt er und appelliert an seine Follower, die bösen Nachrichten zu unterlassen.

Doch was ist eigentlich genau passiert? Am Freitagmorgen postete Christians Ex Antonia auf Instagram, dass es ihr derzeit nicht besonders gut gehe. Die kryptische Nachricht nahmen wohl viele Fans zum Anlass, sich gegen Christian und seine aktuelle Partnerin zu stellen. Immerhin schweben die beiden derzeit aufgrund der überraschenden Schwangerschaft auf Wolke sieben und schwärmten erst kürzlich auf YouTube von Rominas "genialen Eierstöcken" und ihrer hohen Fruchtbarkeit. Antonia und Christian hingegen hatten zuvor eine Kinderwunschklinik besuchen müssen und auch ein Baby verloren. Nachdem die Fitness-Influencerin dann im Sommer 2023 endlich schwanger geworden war, trennte sich das Paar.

Christian räumt nun ein, dass die Situation für Antonia aktuell nicht leicht sei. "Ich kann auch verstehen, dass das in ihr nicht positive Gefühle auslöst, dass Romi und ich jetzt schwanger sind. Und auch diese ganze Sache mit der Fruchtbarkeit, das ist ja wirklich nicht einfach, ich habe größtes Verständnis dafür", beteuert er. Er würde jedoch nie wollen, dass jemand deswegen mit Hass im Netz konfrontiert wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr Sohn Noah

Anzeige Anzeige