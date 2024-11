Können sich Coupleontour-Nessi und Ina Comeback vorstellen?

Im September schockierten Vanessa (28) und Ina (28) von Coupleontour ihre Fans: Das Influencerpaar gab seine Trennung bekannt. Zur Bambi-Verleihung kamen die beiden aber dennoch zusammen. Besteht etwa doch noch die Chance auf ein Liebes-Comeback? "Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es noch mal miteinander probieren würden", gesteht Vanessa im Interview mit Bunte, und auch Ina antwortet ehrlich: "Ja, das Probieren-Thema ist für uns vorbei. Aber es ist natürlich der Gewohnheit geschuldet, dass man sich trotzdem vermisst."

Die Trennung bereuen sie nicht. "Es ist ein sehr befreiendes Gefühl", plaudert Ina offen aus und gibt aber zu: "Wir haben ja nie gesagt, dass wir nicht auch traurig darüber sind, aber für uns war es einfach der beste Weg." Dennoch halten sie weiterhin fleißig den Kontakt zueinander, auch wenn sie sich nicht mehr so oft sehen. "Es ist natürlich viel seltener geworden, weil wir nicht mehr zusammenwohnen. Aber wir schreiben uns, wir hören voneinander, also wir sind schon in engem Kontakt", stellt Ina klar.

In einem langen YouTube-Video erklärten die Content Creator die Gründe dafür, dass sie sich nach acht gemeinsamen Jahren getrennt haben. "Die Zeit hat es gebracht, dass wir von einer Liebe in eine Freundschaft gerutscht sind, ohne das richtig zu merken", gab Nessi damals zu. Die beiden hätten sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt und seien am Schluss nicht immer glücklich miteinander gewesen.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im März 2023

