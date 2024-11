Nach Box-Niederlage: Emmy Russ schießt gegen Eva Benetatou

Am 9. November ging es zwischen Emmy Russ (25) und Evanthia Benetatou (32) im Fame Fighting-Boxring zur Sache. Nachdem die Blondine von ihrer Gegnerin zu Fall gebracht wurde, musste sie von den anwesenden Betreuern versorgt werden – wegen ihres Kreislaufs wurde sie nach der Siegerehrung sogar aus dem Ring genommen. Eva scheint von ihrem Gesundheitszustand nichts mitbekommen zu haben und wetterte: "Wenn sie Respekt hätte, würde sie jetzt hier stehen." Das lässt sich die 25-Jährige nicht gefallen. Im Interview mit Bild betont sie: "Ich glaube, ich habe Eva wohl zu doll auf die Ohren geschlagen. Da sie nicht gehört hat, dass die Moderatorin genau neben ihr stand und gesagt hat, dass ich aus dem Ring gehen musste, weil es mir nicht so gut ging."

Emmy wirft ihrer Gegnerin ebenfalls Respektlosigkeit vor. "Respekt hätte sie als Siegerin beweisen müssen, indem sie auf mich zugekommen wäre und mir trotzdem Zuspruch gegeben hätte. Dieser Spruch von Eva war absolut respektlos und niveaulos, statt mir gute Besserung zu wünschen", bemerkt sie und fügt amüsiert hinzu: "Dann hätte sie wenigstens einmal am ganzen Abend Applaus bekommen."

Obwohl die Beauty and the Nerd-Bekanntheit den Boxring nicht als Siegerin des Kampfes verlassen konnte, sei sie stolz auf ihre Leistung. "Ich und mein ganzes Umfeld sind trotzdem so stolz auf mich. Ich war und bin superstark", erklärte sie in einem Statement auf Instagram. Die monatelange Vorbereitung habe sich trotzdem gelohnt.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Influencerin

