Ausgefahrene Krallen: Eva Benetatou legt Emmy das Handwerk

Es ist einer der Kämpfe, auf denen die Zuschauer von Fame Fighting 2 wohl besonders hingefiebert haben: Evanthia Benetatou (32) und Emmy Russ (25) haben im Boxring die Fäuste geballt. Dass die beiden Reality-Sternchen nicht besonders viel füreinander übrig haben, wurde auch in ihrem Fight klar. Selbst Boxprofi und Celebrity-Gast Tommy Fury (25) betonte, dass "das böse Blut" in dem Kampf zu spüren ist. Nach drei Runden Catfight, bei dem der Ringrichter immer wieder dazwischen gehen musste, war das Ergebnis jedoch eindeutig: Eva gewann als einstimmige Siegerin nach Punkten!

Dass alle drei Runden an die Ex von Chris Broy (35) gingen, erklärte der Kommentator damit, dass Eva disziplinierter gekämpft habe und die Deckung oben gelassen habe. "Ich fand, es war eine geile Herausforderung, ich bin froh, dass ich der Underdog bin und zeigen konnte, was ich kann", erklärte die 32-Jährige nach ihrem Sieg. Emmy hingegen ließ ihre Niederlage unkommentiert und verließ nach Ende des Fights sofort den Ring. "Ich finde es schade, dass die Emmy jetzt nicht hier oben steht, das zeigt leider, dass sie doch nicht gönnt", stellte Eva enttäuscht fest.

Doch trotz ihrer Niederlage war der Abend für Emmy auch positiv geprägt. Nachdem die Blondine gestern verraten hatte, schon seit drei Jahren in festen Händen zu sein, zeigte sie bei dem Event zum ersten Mal ihren Freund Christian. Und ihre Liebe geht offenbar sogar unter die Haut, denn Emmy verriet gegenüber Bild: "Wir haben schon ein Partner-Tattoo seit drei Jahren. Wir hatten unsere Aufs und Abs."

Emmy Russ, Influencerin

Eva Benetatou im Juni 2024

