P. Diddys Zwillinge ehren ihre verstorbene Mama Kim Porter

Für die Kinder von Kim Porter (✝47) ist heute kein leichter Tag: Heute vor sechs Jahren ist die Schauspielerin an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben. Um ihre Mutter an diesem traurigen Jahrestag zu ehren, teilen ihre Zwillingstöchter Jessie James Combs (17) und D'Lila Star Combs (17) auf Instagram nun einen bittersüßen Beitrag. Sie schreiben emotional: "Wir können nicht glauben, dass sechs Jahre ohne dich vergangen sind. Wir denken jede einzelne Sekunde des Tages an dich. Wir lieben und vermissen dich so sehr, dass Worte es nicht einmal erklären können." Sie wünschen sich, dass ihre Mutter bei ihnen sein könnte – doch sie wissen auch, dass ihr Geist für immer um sie sein wird. "Wir lieben dich, Mama", schließen sie ihre Nachricht.

Dieser Jahrestag ist wahrscheinlich besonders schwer zu verkraften, da auch ihr Vater diesmal nicht bei ihnen sein kann. P. Diddy (55) sitzt immer noch hinter Gittern – er wurde im September unter anderem wegen Menschenhandels und sexuellem Missbrauch verhaftet und angeklagt. Trotz der schrecklichen Anschuldigungen und einer immer größer werdenden Zeugenliste stehen seine Kinder hinter ihm. Zusammen mit ihren Geschwistern Quincy, Justin, Christian und Chance haben die Zwillinge sogar ein Statement zu seiner Verteidigung in People veröffentlicht. "Wir stehen geschlossen hinter dir und unterstützen dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Wir halten an der Wahrheit fest, weil wir wissen, dass sie sich durchsetzen wird und nichts die Stärke unserer Familie brechen wird", schrieben sie damals.

Seitdem Sean Combs – wie P. Diddy mit bürgerlichem Namen heißt – im Gefängnis sitzt, hat er mit seiner Familie nur minimalen Kontakt. Zu seinem Geburtstag durfte er zwar mit seinen Kindern telefonieren, doch mit richtigen Besuchen sieht es eher schwierig aus. Bisher waren die Zwillinge die Einzigen, die ihren Vater im Gefängnis besucht haben. Wie TMZ damals berichtete, wurden sie dabei von Seans Mutter begleitet. Unter Aufsicht durften sie mit ihrem Vater sprechen und ihn sogar umarmen.

Getty Images P. Diddy posiert mit seinen Kids Jessie James, Chance, D'Lila und Justin im September 2023

Getty Images P. Diddy mit seinen Kids Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie, Januar 2020