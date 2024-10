P. Diddys Zwillingstöchter besuchen ihren Vater im Gefängnis

P. Diddy (54) hat im Gefängnis emotionalen Beistand von seiner Familie erhalten. Die 17-jährigen Zwillingstöchter des Rappers, Jessie und D'Lila, sowie seine Mutter Janice Combs statteten ihm im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, einen Besuch ab, wie TMZ berichtet. Dies war das erste Mal, dass die Mädchen ihren Vater seit seiner Verhaftung am 16. September wiedergesehen haben. Die Familie nutzte die Chance, sich innig zu umarmen und miteinander zu sprechen, während sie von der Gefängnisaufsicht beobachtet wurden. Der Besuch soll bei allen Beteiligten starke Gefühle ausgelöst haben.

P. Diddy steht aktuell schweren Vorwürfen gegenüber. Dem Musiker werden schwerwiegende Anklagen wie Verschwörung zur Erpressung, Sexhandel durch Gewalt, Betrug und Nötigung sowie Förderung der Prostitution zur Last gelegt. Seine Mutter Janice sprach sich nach dem Treffen offen für ihren Sohn aus, wie das Newsportal berichtet. In einer Stellungnahme, die sie über ihren Anwalt an die Öffentlichkeit brachte, verurteilte sie die Medienberichterstattung und bezeichnete die aktuelle Situation ihres Sohnes als "öffentliche Hinrichtung". Sie hoffe, dass P. Diddy ein faires Verfahren erhält, um seine Unschuld zu beweisen.

Die neueste Anschuldigung gegen P. Diddy erhob eine anonyme Frau. Die Anwältin der Unbekannten ließ verlauten, dass ihre Mandantin von dem Musiker mit einem Messer bedroht und anschließend sexuell missbraucht worden sein soll. Zudem sollen während des Übergriffs auch ein Bodyguard und ein weiterer Freund von P. Diddy anwesend gewesen sein, wie die Juristin in einem Interview mit "Banfield" berichtete.

Getty Images P. Diddy und seine Mutter Janice Combs ibei den MTV Video Music Awards im September 2023

Getty Images P. Diddy im Oktober 2019

