So süß grüßt Reese Witherspoon Tochter Ava zum Geburtstag

Kaum zu glauben, aber Reese Witherspoons (48) Tochter Ava Phillippe feierte am Montag schon ihren 25. Geburtstag. Zum Ehrentag ihres Sprösslings fand die Schauspielerin besonders rührende Worte, mit denen sie ihr in einem Instagram-Beitrag zum Geburtstag gratulierte. "Herzlichen Glückwunsch an meine tolle Tochter, die zufällig einer der aufrichtigsten, gutherzigsten und weisesten Menschen ist, die ich kenne", schrieb sie zu einer Reihe von Bildern des Mutter-Tochter-Duos. "Ich liebe dich von ganzem Herzen. Leuchte weiter dein schönes Licht, mein süßes Mädchen", schwärmte sie.

Während es sich bei dem ersten Bild des Beitrags um ein aktuelles Foto von Ava (25) und Reese handelt, folgt noch eines, das die "Natürlich blond"-Darstellerin als junge Mutter und ihre Tochter im Kleinkindalter zeigt. Abschließend fügte sie einen einzelnen Schnappschuss von Ava als junge Frau hinzu. Eine Sache entging auf diesen Bildern wohl niemandem: Die 25-Jährige ist ihrer berühmten Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten! Darin sind sich auch die Fans in den Kommentaren absolut einig. "Ich sehe doppelt", schrieb eine Nutzerin, während eine andere die beiden als "Zwillinge" bezeichnete. "Herzlichen Glückwunsch an dein Mini-Ich", kommentierte eine weitere Userin.

Bei Ava scheinen sich die Gene der 48-Jährigen wohl besonders durchgesetzt zu haben – sie ist aber nicht das einzige Kind des Hollywoodstars. Neben der Influencerin bekam Reese mit ihrem Ex Ryan Phillippe (50) auch noch Sohn Deacon (20). In ihrer zweiten Ehe mit Jim Toth (54) machte die Geburt von Tennessee (11) sie zur dreifachen Mama. Mit den Vätern ihrer Kinder wollte es zwar auf Dauer nicht so richtig klappen, dafür soll die Friends-Darstellerin inzwischen wieder verliebt sein! Erst vor wenigen Tagen wurde die Blondine händchenhaltend mit dem deutschen Manager Oliver Haarmann gesichtet.

Instagram / reesewitherspoon Ava Phillipe im September 2024

Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von "Your Place or Mine"

Was sagt ihr zu Reese' Geburtstagsfruß an ihre Tochter? Total süß! Mir ist das zu kitschig... Ergebnis anzeigen



