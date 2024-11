Sophia Bush sorgt bei "Grey's Anatomy" für ein Liebesdrama

Endlich können Fans sich den ersten Auftritt von Sophia Bush (42) in der aktuellen Grey's Anatomy-Staffel ansehen. Für die Krankenhausserie schlüpfte die Schauspielerin in die Rolle der Cass Beckman – eine Unfallchirurgin, die laut People für ordentlich Drama sorgt. Denn sie trifft auf Teddy (Kim Raver, 55), die von ihrem Partner Owen (Kevin McKidd, 51) versetzt wurde, nachdem er zu einem Notfall zurück ins Grey Sloan Memorial gerufen wurde. Die beiden wollten eigentlich ein wenig Pärchenzeit verbringen – stattdessen sitzt Teddy dann mit Cass an der Bar. Die beiden tauschen sich über ihre Beziehungen aus und kommen sich langsam näher. Als Teddy ihrer neuen Freundin verrät, dass sie das Gefühl habe, wohl eine Pause von Owen zu brauchen, kommt es zum Äußersten: Die beiden küssen sich.

Zwar weist Teddy Cass zurück, aber das Drama ist bereits da. Gegenüber Cass, die in einer offenen Ehe lebt, erklärt sie bestimmt: "Deine Ehe ist vielleicht offen, aber ich und Owen – sie ist geschlossen. Sie ist sehr geschlossen." Auch wenn der Kuss bedeutungslos scheint, erzählt Teddy ihrem Partner davon. Und Owen reagiert entsprechend fassungslos. Die Frage, die ihm auf dem Herzen brennt, ist die, ob seine Liebste den Kuss auch erwidert hat. Scheint, als sei hier das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn nun haben sich die Spannungen zwischen Owen und Teddy offenbar zugespitzt.

Dass Sophia in den "Grey's Anatomy"-Cast eingestiegen ist, war bereits seit Oktober bekannt. Ihr Charakter Dr. Cass Beckman wurde von der Produktion laut Deadline als lustig, sympathisch und etwas chaotisch beschrieben. Außerdem hat Cass noch eine weitere Verbindung zum Grey Sloan, denn ihr Mann David arbeitet dort als Herz-Thorax-Chirurg. Für Sophia nicht die erste große Rolle in einer Serie. Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle der Brooke Davis in One Tree Hill, die sie von 2003 bis 2012 spielte. Danach hatte die 42-Jährige unter anderem Auftritte in Crime-Serien wie "Law & Order" und "Chicago P.D.".

Getty Images Kevin McKidd und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darsteller

Getty Images Sophia Bush, Schauspielerin

