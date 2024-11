Tschüss USA: Eva Longoria ist mit Mann und Kind ausgewandert

Eva Longoria (49) hat sich einen sehnlichen Wunsch erfüllt. Die Schauspielerin hat von ihrer Heimat Abschied genommen und baut sich nun abseits der Vereinigten Staaten ein neues Standbein auf. "Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben hier verbracht", blickt sie im Interview mit Marie Claire auf ihre Zeit in Los Angeles zurück – stellt jedoch fest, dass sich seither vieles verändert habe. Der Plan habe sich daher schon länger in ihrem Kopf gefestigt, doch die jüngsten politischen Veränderungen in den USA hätten ihr den Rest gegeben. Die Desperate Housewives-Bekanntheit resümiert: "Es fühlt sich einfach so an, als wäre dieses Kapitel in meinem Leben jetzt abgeschlossen."

Die gebürtige Texanerin hat also zusammen mit ihrem Ehemann José Bastón und ihrem gemeinsamen Sohn Santiago (6) die Koffer gepackt und teilt nun ihre Zeit zwischen Spanien und Mexiko auf. Schon Anfang des Jahres plauderte Eva gegenüber Hello! aus, dass sie sich ein neues Anwesen in der spanischen Küstenstadt Marbella gegönnt hat. "Als ich vor zwei Jahrzehnten das erste Mal nach Marbella kam, war es Liebe auf den ersten Blick. Ich sagte zu mir selbst: 'Eines Tages werde ich hier leben'", schwärmte sie damals.

Eva und José lernten sich 2013 kennen. Drei Jahre später gaben sie sich in Mexiko das Jawort. Mit ihrem Partner, den sie liebevoll "Pepe" nennt, ist die 49-Jährige mehr als glücklich – doch bei ihrem ersten Treffen flogen keine Funken. "Ich hatte gerade eine schlechte Beziehung beendet, er hatte auch gerade eine Beziehung beendet, also gab es keine Verbindung", erklärte sie gegenüber People. Erst bei ihrem zweiten Treffen Monate später habe es Klick gemacht – dafür dann aber so richtig. Eva schwärmte: "Es war wie der Gesang der Klischee-Engel und er [José] war von einem Glanz umgeben und es stimmte sofort die Chemie."

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago

Anzeige Anzeige

Getty Images José Bastón und Eva Longoria im August 2017

Anzeige Anzeige