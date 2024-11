Überraschend: So erfuhr Romina Palm von der Schwangerschaft

Romina Palm (25) und Christian Wolf (29) sind im siebten Babyhimmel! Die ehemalige Germany’s Next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Partner sind seit 2023 ein Paar und dürfen sich in wenigen Monaten auf das wohl größte gemeinsame Abenteuer freuen: Romina ist nämlich bereits in der zwölften Woche schwanger. Im Interview mit der Gala plauderten die beiden über die aufregenden Neuigkeiten und ihre Zukunft als Eltern. Die Influencerin verriet, sie habe das Baby "ab der ersten Sekunde" gespürt, noch bevor ihre "Periode ausgeblieben" sei. "Verrückt eigentlich, oder?", witzelte sie dazu. Christian ergänzte, dass Kinder eher ein langfristiges Ziel waren – der "Storch" kam jedoch schneller "als erwartet" und überraschte die beiden mit der freudigen Nachricht.

Für Romina war die Aufregung so groß, dass sie die Neuigkeit kaum für sich behalten konnte. Sie erzählte, sie habe direkt eine Nachricht an ihre Mutter mit den Worten "Das ist unmöglich" und einem Foto des Schwangerschaftstests geschickt. Auf die Frage, ob das Paar plane, sich gemeinsam niederzulassen, erklärte Christian, sie wollen "sicherlich nicht in einem Vorort zur Ruhe kommen". Romina fügte hinzu: "Unser Job ermöglicht es uns, an vielen Orten leben zu können." Das Paar plane, seine Reiseabenteuer zwar etwas zu reduzieren, aber beide seien schon sehr gespannt darauf, die Welt als Familie zu entdecken. Sie möchten ihre Fans weiterhin an ihrem Leben teilhaben lassen, doch gleichzeitig liegt ihnen die Privatsphäre ihres Kindes sehr am Herzen – manches wollen sie deshalb lieber für sich genießen.

Für Romina wird es das erste Kind sein, während Fitness-Influencer Christian bereits die Freuden eines Vaters kennt: Mit seiner ehemaligen Partnerin Antonia Elena hat er den kleinen Sohn Noah, der im März 2024 zur Welt kam. Allerdings trennten sich Christian und seine Ex-Partnerin noch vor der Geburt des Babys. Romina selbst war zuvor mit Stefano Zarrella (33) verlobt, dann gab das Paar im März 2023 öffentlich ihre Trennung bekannt. Sie und Christian fanden schließlich im vergangenen Jahr zueinander und kamen sich – wie die beiden gegenüber dem Promi-Magazin preisgaben – im August erstmals näher. Nun blicken sie voller Vorfreude gemeinsam auf einen neuen Lebensabschnitt als frischgebackene Familie.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im Februar 2024

