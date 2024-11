Brittany Mahomes teilt Foto von ihren Kids und Babybauch

Brittany Mahomes (29) dürfte aktuell überglücklich sein. Die Spielerfrau und ihr Ehemann Patrick Mahomes (29) erwarten aktuell ihr drittes gemeinsames Kind. Dass die Blondine sich schon sehr darauf freut, den kleinen Sprössling endlich im Arm halten zu können, macht sie immer wieder auf ihrem Instagram-Account erkennbar. In ihrer Story teilt sie jetzt aber einen besonders niedlichen Schnappschuss von sich, ihrem Babybauch und ihren beiden Kleinkindern. Das schwarz-weiße Bild zeigt die kleinen Knirpse, wie sie sich fest an die Beine ihrer Mama klammern. Der bisher Jüngste in der Bande, Patrick "Bronze" Lavon III, krallt sich mit beiden Händen an Brittanys Rock fest, während sie liebevoll eine Hand an ihren Babybauch legt und mit der anderen die Schulter ihrer Tochter streichelt.

"Alle meine Babys", betitelte sie das Foto. Auch an Halloween stellte Brittany sicher, dass ihre Schwangerschaft eine Rolle in den Kostümen spielt – sie scheint einfach so erfreut über den dritten Nachwuchs zu sein. Patrick verkleidete sich an dem Tag als Zoowärter, während seine Frau ein Känguru darstellte. Sie hatte sogar ein kleines Kängurubaby in ihrem Beutel! Bronze schien als Löwe verkleidet zu sein, während Töchterchen Sterling Skye ein pinkes Flamingokostüm rockte. Das Familienkostüm kam bei den Fans megagut an – doch Brittany war an dem Abend wirklich der Hingucker.

Brittany und der Kansas City Quarterback sind schon sehr lange zusammen – immerhin schon stolze zwölf Jahre. Wie die Unternehmerin auf ihrem Social-Media-Kanal bekannt gegeben hat, gingen sie zusammen zur Schule. Allerdings traten sie erst 2022 gemeinsam vor den Altar und gaben sich das Jawort. Ein Jahr vor ihrer Hochzeit wurden sie erstmals Eltern und das bisherige Nesthäkchen kam im November vor fast genau zwei Jahren dazu. Demnächst dürfen sich die beiden Kids auf eine kleine Schwester freuen, denn Brittany und Patrick erwarten ein weiteres Mädchen.

Instagram / brittanylynne Schwangere Brittany Mahomes mit ihren Kindern, November 2024

Instagram / patrickmahomes Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern Bronze und Sterling, Halloween 2024

