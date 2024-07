Patrick und Brittany Mahomes verraten das Babygeschlecht!

Brittany (28) und Patrick Mahomes (28) verraten das Babygeschlecht! Die Influencerin und der NFL-Star verkündeten vor rund einer Woche, dass sie ihr drittes Kind erwarten. Mit einem süßen Instagram-Clip geben die beiden nun auch das Geschlecht des Nachwuchses bekannt: Es ist ein Mädchen! In dem Video löst ihre kleine Tochter Sterling das Rätsel um das Geschlecht bei einem niedlichen Tic-Tac-Toe-Spiel. Am Ende steigt rosa Rauch in den Himmel, während Konfetti auf die kleine Familie herabrieselt.

In den Kommentaren freuen sich die Fans mit den werdenden Eltern. "Ah! Herzlichen Glückwunsch, Leute!", schreibt ein entzückter Fan und ein anderer User meint: "Eine weitere Prinzessin aus Kansas City. Wir können es kaum erwarten, sie kennenzulernen! Herzlichen Glückwunsch an die ganze Familie!"

Das kleine Mädchen wird wohl der letzte Familienzuwachs für die Mahomes sein: Vor wenigen Tagen plauderte Patrick bei einer Pressekonferenz offen über weitere Kinderwünsche. "Ich bin fertig, das kann ich sagen", meinte der Kansas City Chiefs und erklärte: "Ich sagte drei und ich bin fertig." Über die aktuelle Schwangerschaft seiner Frau freut sich der Sportler aber sehr: "Wir bekommen jetzt unser drittes Kind, das zu unserer Familie gehört. Brittany macht das großartig, und wir gehen immer noch aus und genießen unser Leben und lassen unsere Kinder diese großartigen Dinge sehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes mit seiner Tochter Sterling Skye

Anzeige Anzeige

Getty Images NFL-Star Patrick Mahomes und seine Tochter Sterling Skye

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Art und Weise, wie Patrick und Brittany das Geschlecht ihres dritten Babys bekannt gegeben haben? Superkreativ! Ganz okay, aber ich hätte es anders gemacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de