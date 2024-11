Die Rolle ihres Lebens? Pamela Anderson glänzt in neuem Film

Pamela Anderson (57) schraubt die Erwartungen für ihren neuen Film gewaltig in die Höhe. Für den Streifen "The Last Showgirl" wurde nun ein erster Trailer auf YouTube veröffentlicht, der vielversprechend ist. Er zeigt Pamelas nahbare und facettenreiche Darstellung des Showgirls Shelley in Las Vegas, das den Verfall seiner Branche und den Verlust seines Jobs verkraften muss. Ein Kritiker sieht nun bereits Parallelen zwischen Charakter und Schauspielerin und schwärmt: "Wie Shelley wurde Pamela weder als Schauspielerin noch in ihrem Privatleben ernst genommen, und hier kann sie beweisen, dass ihre Kritiker über Jahrzehnte unrecht hatten." Auch über eine mögliche Oscar-Nominierung des Baywatch-Stars wird gemutmaßt.

In dem neuen Film spielt sie an der Seite von bekannten Gesichtern wie Jamie Lee Curtis (65), Brenda Song (36) und Kiernan Shipka (25). Für Pamela ist es jedoch die erste große Rolle seit einigen Jahren. Regisseurin Gia Coppola, die Nichte von Sofia Coppola (53) und Enkelin von Regielegende Francis Ford Coppola (85), freut sich besonders über die schauspielerische Rückkehr der Kultblondine. "Ich bin so stolz auf unsere Besetzung und Crew, vor allem auf Pamela. Ich kann es kaum erwarten, ihre gewagte und herzliche Performance zu sehen", betonte sie gegenüber Deadline.

Pamelas Rolle Shelley sinniert im Trailer: "Sich gesehen zu fühlen, sich schön zu fühlen, das ist kraftvoll und ich kann mir mein Leben ohne das nicht vorstellen." Dieses Sentiment dürfte auch die 57-Jährige nur zu gut verstehen können. Sie haderte in der Vergangenheit sehr öffentlich mit ihrem Image als stark geschminktes, aufreizendes Sexsymbol. Daher entschied sich Pamela kurzerhand, dem Make-up abzuschwören. Seit einiger Zeit zeigt sich die zweifache Mutter selbst auf dem roten Teppich relaxt und ohne großartiges Styling. "Wer ist dieser Comic-Charakter, den ich erschaffen habe? Okay, es hat Spaß gemacht. Aber ich bin nicht mehr diese Person", schilderte sie ihre Absicht dahinter im Interview mit Better Homes and Gardens.

Getty Images Pamela Anderson und Regisseurin Gia Coppola im November 2024

Getty Images Pamela Anderson bei einer Vorführung von "The Last Show Girl" im November 2024

