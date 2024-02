Pamela Anderson ergattert Hauptrolle in neuem Familiendrama!

Ihre Fans haben einen Grund zur Freude! Die gebürtige Kanadierin Pamela Anderson (56) hatte mit ihrer Darbietung in Baywatch ihren großen Durchbruch geschafft und ist seither weltweit als Sexbombe bekannt. Im vergangenen Jahr war die Blondine in ihrer eigenen Dokumentation auf Netflix zu sehen. Und bald beglückt sie ihre Zuschauer wieder auf der Leinwand: Pamela spielt eine Hauptrolle in einem neuen Film!

Wie Deadline berichtet, steht Pam zukünftig gemeinsam mit Jamie Lee Curtis (65), Brenda Song (35) und weiteren bekannten Gesichtern vor der Kamera. Pamela spielt eine der Protagonistinnen in dem Film "The Last Showgirl", der von einer 50-jährigen Tänzerin handelt, die vor dem Karriere-Aus steht. Die Dreharbeiten sollen in Las Vegas stattfinden und es handele sich um ein Familiendrama. Wann genau das Publikum die Darbietung der 56-Jährigen zu Gesicht bekommt, ist bisher noch nicht bekannt.Vor allem Gia Coppola, die die Regie bei dem Streifen führt, freut sich besonders über die schauspielerische Rückkehr der Beauty. "Ich bin so stolz auf unsere Besetzung und Crew, vor allem auf Pamela. Ich kann es kaum erwarten, ihre gewagte und herzliche Performance zu sehen!", schwärmt sie begeistert.

United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"

Getty Images Jamie Lee Curtis im März 2023

Getty Images Pamela Anderson im Januar 2023

