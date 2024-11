Vor großem Kampf: Mike Tyson schlägt Jake Paul ins Gesicht

Am Donnerstagabend geriet das Wiegen vor dem großen Showdown zwischen Mike Tyson (58) und Jake Paul (27) außer Kontrolle. Der Profiboxer, auch bekannt als "Iron Mike", tritt heute Nacht gegen den YouTuber im Ring an. Die Spannung stieg bereits, als die beiden Kämpfer nach dem Wiegen, mit nur wenigen Zentimetern Abstand, voreinander standen. Plötzlich verpasst der Ex-Weltmeister dem YouTube-Star scheinbar aus dem Nichts eine schallende Ohrfeige. Jake blieb gelassen und gestikulierte, sein Gegner solle ihn noch ein Mal schlagen. Später provozierte er laut Just Jared weiter: "Mike Tyson, ich denke, das war eine nette Ohrfeige, Kumpel. Aber morgen wirst du verdammt noch mal k.o. geschlagen. Ich mach’ ihn fertig!"

Ein enger Vertrauter von Mike, Tom Patti, äußerte sich prompt zu dem Vorfall. "Jake ist auf Mikes Fuß getreten, das hat die Reaktion ausgelöst", schilderte der Boxer gegenüber USA TODAY Sports. Der Sportler, der heute als Politiker tätig ist, scheint in der Geste nichts Falsches erkennen zu können. Beim Wiegen sei zunächst Mike auf die Bühne gekommen. Jake sei danach über die Bühne auf ihn zu gekrochen, um ihn zu provozieren. "Meine persönliche Meinung ist, dass Jake so respektlos ist [...]. Mike hat ihn in die Schranken gewiesen", meint er.

Mike wird mit einem Gewicht von 103,6 Kilogramm in den Ring treten, Jake mit glatten 103 Kilogramm. Zuvor wurde infrage gestellt, ob der 58-Jährige überhaupt fit genug sei, um gegen den 27-Jährigen anzutreten. Eigentlich war das Duell schon für den Sommer geplant gewesen, doch Mike kam ein unangenehmes Magengeschwür dazwischen. Die zuständige Behörde, das Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR), stellte gegenüber World Boxing News klar, die Gesundheit des gebürtigen New Yorkers genaustens auf den Prüfstand zu stellen und den Kampf nur dann zu erlauben, wenn keine weiteren Zweifel bestünden.

Getty Images Boxer Jake Paul, März 2024

Getty Images Mike Tyson, ehemaliger Profiboxer

