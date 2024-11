Jax Taylor leitete die Scheidung von Brittany in die Wege

Das ehemalige "Vanderpump Rules"-Paar Jax Taylor (45) und Brittany Cartwright (35) hat im August offiziell die Scheidung eingereicht, nachdem die beiden fünf Jahre Ehe miteinander verbracht haben. Brittany sei zwar die Erste gewesen, die rechtliche Schritte einleitet hätte, doch Jax behauptet entschieden, dass er derjenige war, der die Scheidung initiiert habe. In dem Podcast "Hot Mic" erzählt Jax nun, dass er bereits während seines zweiten Wochenendes in der Reha an Brittany eine E-Mail geschickt habe, in der er einen Mediator vorgeschlagen hätte. "Die Leute wissen nicht, dass ich es war, der das Ganze ins Rollen gebracht hat", führt er aus.

Jax glaubt, dass Brittany ihn mit ihren schnellen Schritten überrumpeln wollte, indem sie noch während seines Aufenthalts in der Reha als Erste die Scheidung öffentlich einreichte. "Ich denke, sie wollte der Welt zuerst mitteilen: 'Ich reiche die Scheidung ein'", meint Jax. Trotz dieser turbulenten Entwicklung betont er, dass die Trennung notwendig gewesen sei: "Ich war einfach schon so raus aus der Beziehung, dass es kein Zurück mehr für mich gab." Der Vorschlag, die Sache durch Mediation zu regeln, wurde von Brittany schnell mit einem Antrag auf einen Scheidungsanwalt abgelehnt. Drei Tage nach seinem Mediationsvorschlag erhielt Jax die offiziellen Scheidungsdokumente.

Privat geriet die Beziehung der beiden schon oft in die Schlagzeilen, unter anderem aufgrund der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Cruz im Jahr 2021. Jax selbst gibt zu, dass sein Verhalten in der Vergangenheit der Beziehung geschadet hätte. "Wir haben uns beide im Laufe der Jahre verändert", erklärt er im Podcast und fügt hinzu, dass die komplizierte Geschichte des Paares eine mögliche Versöhnung unwahrscheinlich mache. Trotz aller Differenzen beteuert Jax, dass er Brittany als Mutter seines Kindes immer unterstützen werde: "Ich werde immer für sie da sein, solange ich lebe, aber ich kann sie nicht so lieben, wie sie es bräuchte."

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, "Vanderpump Rules"-Stars

Getty Images Jax Taylor im Juli 2021

