Laufende Scheidung: Kommen Jax Taylor und Brittany zurecht?

Die Reality-TV-Stars Brittany Cartwright (35) und Jax Taylor (45) haben sich nach fünf Jahren Ehe getrennt. Einen Monat nachdem Brittany die Scheidung eingereicht hatte, spricht sie nun über den Stand ihrer Beziehung. Bei den Daytime Beauty Awards 2024 im Autry Museum in Los Angeles am 30. September verriet sie gegenüber E! News, dass sie und Jax in erster Linie für ihren dreijährigen Sohn Cruz zusammenarbeiten: "Wir sind okay, wir sind gemeinsame Eltern. Das ist das Wichtigste. Abgesehen davon ist es, wie es ist."

Brittany betonte, dass sie und Jax trotz ihrer Differenzen stets das Wohl ihres Sohnes an erste Stelle setzen. "Wir werden ihn natürlich beide immer an erster Stelle haben", sagte sie und betonte: "Auch wenn Jax und ich streiten, wird das nie zwischen Cruz kommen. Es wird nie ein Thema sein." Die ehemalige "Vanderpump Rules"-Darstellerin äußerte sich auch zu den Fortschritten ihres Sohnes und schwärmte: "Er ist der beste Schwimmer der Welt. Mit drei Jahren kann er schon zum Grund des tiefen Beckens tauchen, Spielzeug holen und wieder auftauchen. Er kann sogar im Wasser Purzelbäume machen." Trotz der Trennung bemühen sich beide Elternteile, Cruz eine stabile und liebevolle Umgebung zu bieten.

Abseits der familiären Herausforderungen konzentriert sich Brittany auf ihre persönliche Weiterentwicklung und ihr Wohlbefinden. Sie unterzog sich kürzlich einer AirSculpt-Behandlung, einer speziellen Methode zur Körperkonturierung, die dauerhaft Fett entfernt und die Haut strafft. "Ich war total begeistert davon", erzählte sie gegenüber Daily Mail. Mit frischem Selbstbewusstsein beginnt der TV-Star nun offensichtlich einen neuen Lebensabschnitt. "Ich setze mich jetzt selbst an erste Stelle. Es ist das erste Mal, dass ich als Single in L.A. bin, und das ist aufregend", sagte sie. Brittany ist nach ihrer Trennung also wieder bereit, neuen Chancen entgegenzublicken.

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Brittany Cartwright, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Brittany Cartwright, TV-Star

Anzeige Anzeige