Jennifer Lopez feiert Bühnen-Comeback nach Trennung von Ben

Drei Monate nachdem sie die Scheidung von Ben Affleck (52) eingereicht hat, gibt Jennifer Lopez (55) nun ihr Bühnen-Comeback. Wie E! News berichtet, begeisterte die Sängerin am 13. November in Riad, Saudi-Arabien, beim dem exklusiven Event 1001 Seasons of Elie Saab. Während Models die neueste Kollektion des Designers präsentierten, brachte Jennifer mit ihren Auftritten die Menge zum Beben und performte einige ihrer größten Hits wie "Una Noche Más", "On The Floor" und "Let's Get Loud".

Die Show wäre jedoch nicht komplett gewesen ohne Jennifers beeindruckende Kostümwechsel. Zunächst erschien sie in einem funkelnden Outfit mit glitzerndem Fransencape, das bei jedem ihrer Schritte schimmerte. Später tauschte sie dieses gegen einen weißen, federbesetzten Umhang, den ihre Tänzer geschickt in Szene setzten, während sie elegant posierte. Schließlich legte sie den Umhang zur Seite und beendete ihre Performance ohne zusätzliche Accessoires. Die Modenschau, bei der auch Céline Dion (56) und Camila Cabello (27) auftraten, markierte Jennifers ersten Bühnenauftritt seit der Scheidung von Ben im August.

Jennifer und Ben heirateten im Juli 2022, nachdem sie fast zwei Jahrzehnte zuvor bereits verlobt gewesen waren. Ihre Liebesgeschichte galt als eine der großen Romanzen Hollywoods, die nach vielen Jahren ein überraschendes Comeback erlebte. Freunde und Fans waren begeistert von ihrem erneuten Glück und hofften auf ein dauerhaftes Happy End. Die Scheidung reichte J.Lo am 20. August ein, dem zweiten Jahrestag ihrer großen Hochzeitsfeier in Georgia. Nun konzentriert sich die Schauspielerin offenbar auf ihre Karriere und ihre Familie, zu der auch ihre Zwillinge Max und Emme zählen.

Getty Images Jennifer Lopez in London, November 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

