Krankenhauskeim: Horst Janson ist auf dem Weg der Besserung

Horst Janson (89) hatte in letzter Zeit mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuletzt fing er sich einen Krankenhauskeim ein. Nun ist der Schauspieler aber wohl auf dem Weg der Besserung, wie eine familiennahe Quelle jetzt gegenüber Bild ausplaudert. Der Filmstar befindet sich derzeit in einer Reha, wo er von dem Personal aufgepäppelt wird. Wie der Insider verrät, sei Horst zwar noch nicht ganz über den Berg, mache aber große Fortschritte bei der Genesung. Ihm zufolge seien die Ärzte zuversichtlich, dass er den Krankenhauskeim besiegen kann.

Im Frühsommer erlitt der 89-Jährige einen leichten Schlaganfall, was ihn dazu zwang, seine Teilnahme an den Festspielen in Bad Hersfeld abzusagen. Dies war jedoch nicht der einzige Rückschlag: Nachdem er seine Rehabilitation in Bad Heilbrunn begonnen hatte, stürzte Horst in seinem Haus in Grünwald die Treppe herunter und erlitt eine Hirnblutung sowie einen gebrochenen Arm, was seinen Leidensweg noch weiter verschlimmerte.

Nach dem Sturz wurde Horst erneut ins Krankenhaus eingeliefert, wo er sich zusätzlich mit einem Krankenhauskeim infizierte. Seine Ehefrau Hella Ruthardt, mit der er seit 1982 verheiratet ist, wich nicht von seiner Seite. "Man darf nur in kompletter Schutzkleidung zu ihm", erklärte sie gegenüber Freizeit Revue. Trotz der Infektion nahm ihn die Reha-Einrichtung wieder auf und unterstützte ihn bei seiner Genesung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Horst Janson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hella und Horst Janson im Dezember 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Horst wird sich bald selbst bei seinen Fans melden? Ja, ganz sicher! Nein, ich denke, er wird sich erst noch ein wenig ausruhen. Ergebnis anzeigen