Mit Beauty-OPs nachgeholfen? Laura Maria Rypa klärt auf

Laura Maria Rypa (28) hat sich auf Instagram zu den Gerüchten geäußert, dass sie sich bereits einigen Schönheitseingriffen unterzogen habe. Die Verlobte von Pietro Lombardi (32) stellte in einer Fragerunde auf ihrem Account klar, dass sie sich noch nie unters Messer gelegt habe. "Nein, auch wenn man es vielleicht denken mag, wobei ich nicht verstehe, wieso man das denkt. Ich finde, so was fällt eigentlich immer direkt auf", antwortete sie nachdrücklich auf die Frage eines neugierigen Fans.

Die Influencerin erklärte weiter, dass sie zwar in der Vergangenheit schon einmal mit einer Lippenpigmentierung geliebäugelt hatte, sich jedoch schlussendlich dagegen entschied. "Selbst das werde ich nicht machen und bleibe all natural, weil ich Angst habe, dass ich am Ende scheiße aussehe", betonte sie auf der Plattform weiter.

Anfang des Jahres hatte die zweifache Mutter im Netz jedoch bereits zugegeben, dass sie sich in der Vergangenheit die Lippen aufspritzen ließ – der Eingriff verlief allerdings nicht wie geplant. "Ich habe mir vor vielen Jahren mal meine Lippen aufspritzen lassen", gab sie damals zu, erklärte jedoch, dass sie "allergisch darauf reagiert" habe. Damals stellte sie aber auch klar, dass sie sich mittlerweile von Beauty-Eingriffen fernhalte: "[Ich] möchte natürlich altern und habe davor auch keine Angst."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2024

Action Press / AEDT Laura Maria Rypa, Influencerin

