Anna-Carina Woitschack macht Daniel süße Liebeserklärung

Anna-Carina Woitschack (32) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Stefan Mross (48) hat sie ihre Liebe in Daniel Böhm gefunden. Heute feiern die Schlagersängerin und ihr Partner ihren zweiten Jahrestag – Grund genug für die Beauty, ihren Schatz in den höchsten Tönen zu loben. "Zwei Jahre, in denen wir durch dick und dünn gegangen sind. In all der Zeit hast du mich immer so angenommen, wie ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten", schwärmt die Musikerin auf Instagram.

Weiter ergänzt sie: "Du bist immer für mich da und stehst zu 100 Prozent hinter mir und meinen Entscheidungen. Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu haben." Zu dem niedlichen Text postet die Beauty außerdem drei Fotos. Auf dem ersten Schnappschuss liegen sich die Turteltauben glücklich in den Armen, während die beiden anderen Bilder sie händchenhaltend bei einem Dinner-Date zeigen. Die Fans sind von der süßen Liebeserklärung begeistert: Sie fluten die Kommentare mit Glückwünschen und Herz-Emojis.

Doch auch wenn Anna in Daniel augenscheinlich die große Liebe gefunden hat, geht es in ihrem Privatleben aufgrund ihrer gescheiterten Ehe mit dem Schlagerstar Stefan Mross noch immer drunter und drüber: Berichten zufolge wird sich das Ex-Ehepaar in Bezug auf ihre Scheidung einfach nicht einig. Ende Oktober berichtete Bild, dass die Streithähne das Gericht bei einem weiteren Termin nach nur 40 Minuten verlassen haben, da sie erneut keine Einigung erzielten.

Instagram / anna.carina.woitschack Daniel Böhm, Partner von Anna-Carina Woitschack

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im September 2022

