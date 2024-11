Bei Cher und Sonny war es nicht Liebe auf den ersten Blick

Sängerin Cher (78) hat verraten, dass ihre erste Begegnung mit ihrem Ex-Mann Sonny Bono (✝62) keine Liebe auf den ersten Blick war. In einem Interview mit "CBS Sunday Morning" sprach die 78-Jährige über die Anfänge ihrer Beziehung zu dem Musiker und Politiker. Sie erinnerte sich an ihr erstes Treffen in einem Café im Jahr 1962, bei dem der damals 27-jährige Sonny sie in einem auffälligen Outfit beeindruckte. Obwohl sie das Gefühl hatte, dass alle anderen Menschen im Raum verschwanden, war es für sie nicht sofort Liebe. "Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Es war etwas Anderes. Ich habe das vorher noch nie gefühlt", erinnerte sich die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin.

Cher erzählte weiter, dass Sonny sie zu Beginn nicht besonders mochte. "Er mochte mich nicht", sagte sie lachend in dem Interview. Trotzdem nahm die damals 16-Jährige sein Angebot an, bei ihm zu wohnen und als Haushälterin zu arbeiten. Sie dachte nicht an eine romantische Beziehung, zumal Sonny zu der Zeit an einer ihrer Freundinnen interessiert war und ihr selbst sagte, dass er sie "nicht besonders attraktiv" finde. Dennoch entwickelte sich zwischen den beiden eine Romanze, die 1964 zur Heirat führte.

Die Ehe von Cher und Sonny hielt bis 1975 und brachte ihren gemeinsamen Sohn Chaz Bono (55) hervor. Nach der Scheidung hatte Cher zahlreiche Beziehungen mit anderen Prominenten wie Tom Cruise (62) und Val Kilmer (64). Aktuell ist sie mit dem 38-jährigen Rapper Alexander Edwards (38) liiert.

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Show 2024

Getty Images Sonny und Cher bei einem Auftritt im September 1966

