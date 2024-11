Diese Stars gratulieren Aleks Petrovic zur Vanessa-Verlobung

Aleksandar Petrovic (33) und Vanessa Nwattu schweben im absoluten Liebesglück: Vor wenigen Stunden gaben die beiden ihre Verlobung auf Instagram bekannt. Dort werden die beiden Realitystars seitdem geradezu überschüttet mit Glückwünschen. Unter den Gratulanten befinden sich dabei auch viele bekannte Gesichter aus dem Reality-TV-Universum. "Das ist mal ein richtig schöner Antrag. Herzlichen Glückwunsch euch beiden, ich wünsche euch nur das Beste", schwärmt beispielsweise Paulina Ljubas (27). Ihr Partner Tommy Pedroni (29) schließt sich an und richtet auf Französisch seine Glückwünsche aus.

Yasin Mohamed (33) ist auch ganz aus dem Häuschen und schreibt: "Oh mein Gott, freut mich sehr für euch, so sehr!" Mike Heiter (32) und Rebecca Ries sind von den Neuigkeiten ebenfalls entzückt und drücken ihre Freude in der Kommentarspalte aus. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden – starke Kulisse, Aleks. Ich wünsche euch beiden alles Glück der Welt", schreibt zudem Zico Banach (33). Seine Partnerin Pia Tillmann (38) freut sich ebenso und kommentiert begeistert: "Na endlich, herzlichen Glückwunsch – so schön!"

Aleks und Vanessas Liebesgeschichte ist unvergleichlich und zugleich auch ziemlich umstritten: Die beiden lernten sich vor zwei Jahren bei Temptation Island V.I.P. kennen. Dort wollte der Muskelmann seiner damaligen Freundin, Christina Dimitriou (32), eigentlich seine Treue beweisen – allerdings vergebens. Am Ende verließ er die Show mit Vanessa, die während des Formats die Rolle der Verführerin übernahm.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2024

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

