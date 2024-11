Erfolgs-Hit "Ohne mein Team" von Bonez MC war nur ein Scherz

Rapper Bonez MC (38) hat in einem Interview mit Aria Nejati von Apple Music seine ambivalenten Gefühle zu seinem Hit "Ohne mein Team" offenbart. Der Rapper gestand, dass der Erfolgssong ursprünglich als Scherz gedacht war und gegen seinen Willen veröffentlicht wurde. Obwohl der Track, der im September 2016 erschien, sich zu einem der größten Erfolge in der deutschen Rap-Szene entwickelte, hat Bonez MC kein besonderes Verhältnis zu seinem Song.

Der Track erschien auf dem Album "Palmen aus Plastik", was Bonez zusammen mit RAF Camora (40) veröffentlichte. Ursprünglich habe Bonez MC nicht geplant, einen Part zu "Ohne mein Team" beizutragen, wie der Künstler gegenüber Aria verriet. Nachdem er schließlich die ikonische Zeile "Zu sechst im Mercedes" aufgenommen hatte, habe sein Kollaborationspartner RAF Camora wenig begeistert reagiert: "Okay, gut, jetzt hat er wirklich reingeschissen. Was ist das denn?" Trotz anfänglicher Zweifel wurde der Song wenige Tage vor der Veröffentlichung des Albums herausgebracht.

Vierfach Platin heimste "Ohne mein Team" ein und verkaufte sich rund 1,6 Millionen Mal. Dennoch entfernte Bonez MC das dazugehörige Musikvideo, das über 100 Millionen Klicks erreicht hatte, von der Plattform YouTube, da es laut eigenen Aussagen seinem aktuellen Geschmack nicht mehr entspreche. Seine Offenheit wird von seinen Fans sehr geschätzt und hat den Rapper zu einem der prägendsten Künstler in der deutschen Rap-Szene gemacht.

Getty Images Bonez MC und Raf Camora, 1Live Krone 2017

Getty Images Bonez MC bei der 1Live Krone 2016

