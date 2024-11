Hat Mike Tysons Alter ihm den Box-Sieg gegen Jake gekostet?

Am Freitagabend kam es im AT&T Stadium in Arlington, Texas, zu dem Boxevent des Jahres: Der Profi-Boxer Mike Tyson (58) kämpfte gegen den YouTuber Jake Paul (27) – und der Influencer siegte überraschend gegen seinen Kontrahenten. Bild hat bei dem deutschen Box-Arzt Prof. Walter Wagner nachgehakt, ob sein Alter dem Sportler im Wege stand. "Es ist natürlich nicht ungefährlich, mit 58 Jahren noch einmal in den Ring zu steigen. Die Reflexe lassen nach, natürlich auch die Reaktionsschnelligkeit. Man wird ja auch nicht mit 50 Jahren Olympiasieger im 100-Meter-Lauf", betont der Mediziner.

Seiner Meinung nach steige im fortgeschrittenen Alter auch das Risiko schwerer Verletzungen: "Wenn man sich dann im Ring nicht genügend schützen, sprich verteidigen kann, dann kann das zu schlimmen gesundheitlichen Folgen führen. Und die Gesundheit eines Sportlers sollte doch an oberster Stelle stehen." Mike ließ sich von der Niederlage allerdings nicht abschrecken: Er kündigte unmittelbar nach dem Kampf an, dass das möglicherweise nicht sein letzter gewesen sei.

Anfangs gab sich der 58-Jährige allerdings noch gar nicht so leicht geschlagen und startete aggressiv in den Kampf. In den späteren Runden fehlte ihm dann jedoch augenscheinlich die Puste, um sein Level aufrechtzuerhalten. In der dritten Runde landete Jake dann einige Treffer gegen seinen Gegner. Zu einem K.o. kam es aber nicht – Jake siegte schlussendlich nach Punkten gegen Mike.

Getty Images Jake Paul und Mike Tyson bei ihrem Boxkampf im November 2024

