Junge oder Mädchen? Liz Kaeber verrät das Babygeschlecht

Liz Kaeber (32) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Zusammen mit ihrem Ehemann, Nick Maerker, erwartet sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auf Instagram gewährt die Influencerin immer wieder private Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun teilt sie ihren Followern das Babygeschlecht mit. In einem Video stehen sie vor einem riesigen Ballon. Der werdende Vater bringt diesen daraufhin mit einer Nadel zum Platzen und es regnet blaues Konfetti. Damit steht fest: Die beiden dürfen sich über einen kleinen Jungen freuen.

Die Freude auf den kleinen Wonneproppen ist offenbar nicht nur bei den werdenden Eltern groß – auch die Fans und Freunde der 32-Jährigen scheinen ihr das Familienglück von ganzem Herzen zu gönnen. "Ich freue mich so sehr auf den Kleinen", schreibt unter anderem die einstige Bachelor-Kandidatin Sarah Harrison (33) in der Kommentarspalte. Ex-GNTM-Girl Fata Hasanović (29) schließt sich an und kommentiert mit mehreren weißen Herz-Emojis.

Seit Sommer 2018 sind Liz und Nick verheiratet: Während einer romantischen Zeremonie gab sie ihrer Jugendliebe das Jawort. Lange lässt das Baby offenbar nicht mehr auf sich warten. Auf Social Media gab die Mama in spe erst vor wenigen Wochen preis, dass sie während der Schwangerschaft mit einigen Herausforderungen zu kämpfen hat: "Wir zwei platzen hier schon halb. Es wird auch immer anstrengender, muss ich gestehen. Ich habe aufgrund dessen jetzt auch schon ein paar Events abgesagt, gerade die, die weiter weg sind, weil ich das einfach nicht mehr so richtig kann."

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, Influencer

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, Ehepaar

