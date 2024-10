Liz Kaeber hat momentan mit ihrer Schwangerschaft zu kämpfen

Liz Kaeber (32) hat aktuell in ihrer Schwangerschaft mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin offen zu, dass die Zeit gerade immer härter für sie wird. "Wir zwei platzen hier schon halb. Es wird auch immer anstrengender, muss ich gestehen. Ich habe aufgrund dessen jetzt auch schon ein paar Events abgesagt, gerade die, die weiter weg sind, weil ich das einfach nicht mehr so richtig kann", erklärt Liz ehrlich. Vor allem abends treten bei ihr "Wehwehchen" auf.

Trotz ihrer Absagen für Events kann sich Liz derzeit nicht nur entspannen: Vor der Geburt wollen die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner noch in ein neues Haus ziehen! "Bevor das Ganze hier noch anstrengender wird, muss ich mich auf jeden Fall ranhalten und das Ganze für den Umzug angehen. Ich habe zwar schon angefangen, aber es fehlt trotzdem noch einiges", führt sie aus.

Liz wurde durch ihre Teilnahme an der Sendung Der Bachelor bekannt und teilt seitdem regelmäßig Eindrücke aus ihrem Leben mit ihren zahlreichen Followern. Nach ihrer Hochzeit mit ihrem Ehemann Paul im Jahr 2018 dürfen sich die beiden nun zum allerersten Mal über ein gemeinsames Kind freuen. Die Nachricht von ihrer Schwangerschaft hatte sie zuvor mit großer Freude verkündet – schon länger hatte sie einen großen Kinderwunsch gehabt.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, Ehepaar

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Model

