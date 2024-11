Olivia Munn kam erst nach Schwangerschaft mit John zusammen

Olivia Munn (44) und ihr Ehemann John Mulaney (42) sind seit diesem Jahr stolze Eltern von zwei Kindern: Im September durften sich die Fernsehmoderatorin und der Comedian über die Geburt ihrer Tochter Méi June freuen. Sohn Malcolm wurde im November 2021 geboren. Zu diesem Zeitpunkt seien sie jedoch noch gar nicht richtig zusammen gewesen, wie Olivia vor wenigen Tagen im Interview mit GQ verriet. "Es war nicht annähernd eine Beziehung. Ich kannte ihn kaum", gestand die US-Amerikanerin. Als Olivia mit Malcolm schwanger war, habe sie in Los Angeles und John in New York gelebt und sie hätten nur sporadisch gedatet. Dennoch habe sich der Stand-up-Komiker über die Schwangerschaft gefreut und ihr versichert, sich um das gemeinsame Kind zu kümmern.

Nicht nur ihre räumliche Distanz habe die werdenden Eltern vor Herausforderungen gestellt. Während Olivias Schwangerschaft habe John nach 15 Jahren Abstinenz einen Rückfall seiner Drogen- und Alkoholsucht erlitten und sich in eine Reha begeben. Die TV-Bekanntheit habe ihn bei seiner Genesung unterstützt und sogar stichprobenartig Drogentests bei ihm durchgeführt. Diese schwierige Zeit habe sie aber nicht auseinander, sondern zusammengebracht. Im achten Schwangerschaftsmonat hätten die beiden beschlossen, ihren Sohn als Paar großzuziehen.

Olivia und John haben turbulente Zeiten hinter sich. Auch im Jahr 2023 erschütterte sie ein Schicksalsschlag: Bei der "New Girl"-Darstellerin wurde Brustkrebs festgestellt. Infolgedessen musste sie sich ganzen vier Operationen unterziehen, darunter eine Mastektomie und eine Gebärmutterentfernung. Heute darf sie sich stolz krebsfrei nennen, wie sie in diesem Jahr glücklich auf Instagram mitteilte. 2024 hingegen scheint für das Paar ein gutes Jahr zu sein – in einer intimen Zeremonie gaben sie sich das Jawort.

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrem Sohn im Mai 2022

Instagram / oliviamunn Olivia Munn im März 2024

