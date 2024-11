So viel hat Xander Stephingers schwangere Liebste zugenommen

Xander Stephingers Partnerin Lilly gibt einige Einblicke in ihre Schwangerschaft. Der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat und seine Liebste verkündeten im Juli dieses Jahres, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem halten sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. In einem Q&A auf Instagram beantwortet sie die neugierigen Fragen ihrer Follower – ein Fan möchte von ihr wissen, wie viel Gewicht sie in der Schwangerschaft bisher zugenommen hat. "Aktuell zwölf Kilo", antwortet die Beauty und versieht die Antwort mit einem unglücklich schauenden Emoji.

In derselben Fragerunde plauderte Lilly zudem noch einige weitere Details aus: So verriet sie, wann ihr kleiner Wonneproppen das Licht der Welt erblicken soll. Demnach ist der errechnete Geburtstermin Anfang des nächsten Jahres. "01.02.2025", schrieb sie schlicht zu einem Foto ihres Babybauches. Vor wenigen Tagen hatte sie lediglich erklärt, dass sie sich bereits im achten Schwangerschaftsmonat befindet.

Trotz ihres Babyglücks ist die Liebe der Turteltauben noch relativ frisch: Xander machte die Beziehung erst im Mai dieses Jahres öffentlich. Rund zwei Monate später machten sie dann öffentlich, dass sie Nachwuchs erwarten. "Kleines Wunder und großes Glück. Wir freuen uns so sehr, wenn wir dich kennenlernen dürfen", schrieben sie damals zu einigen Schnappschüssen auf Instagram und ergänzten glücklich: "Wir teilen dieses Glück mit euch und sind sichtlich erleichtert, kein Geheimnis mehr daraus machen zu müssen."

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephingers Freundin Lilly

Instagram / xander_stephinger Lilly und Xander Stephinger, September 2024

