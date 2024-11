Allison Holker schmust mit neuem Freund bei Footballspiel

Tänzerin und Schauspielerin Allison Holker (36) genoss am vergangenen Samstag ein Date mit ihrem neuen Freund Adam Edmunds. Gemeinsam besuchten sie laut People das Footballspiel der Brigham Young University's Cougars. Trotz der Niederlage des Teams gegen die Kansas Jayhawks verbrachten die beiden eine gemütliche Zeit zusammen und trugen passende schwarze Mützen und warme Jacken, um der Kälte im Stadion zu trotzen.

Allison teilte einen Schnappschuss vom Spielfeldrand und ein verliebtes Selfie der beiden in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Es ist kalt hier draußen, aber wir halten durch." Ihre Beziehung wurde erst vor zwei Monaten während der New York Fashion Week öffentlich, als das Paar für Fotos posierte. Auf der sozialen Plattform teilte Allison außerdem Mitte November erste Pärchenfotos von ihrem gemeinsamen Besuch am Set von Dancing with the Stars.

Nach dem tragischen Tod ihres Ehemanns Stephen "tWitch" Boss (✝40) im Dezember 2022 hat sich Allison bemüht, für ihre drei Kinder stark zu bleiben. Mit People sprach sie darüber, dass es für sie ein neuer Schritt sei, wieder Liebe zuzulassen. Trotz der schmerzhaften Erfahrungen sei sie jemand, der weiterhin an die Kraft und Schönheit des Lebens glaube. "Ich denke, obwohl ich so viel durchgemacht habe, bin ich weiterhin eine Romantikerin", offenbarte sie.

Getty Images Allison Holker und Adam Edmunds im September 2024

Instagram / allisonholker Allison Holker mit ihren Kindern Weslie, Zaia und Maddox

