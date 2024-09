Allison Holker ist völlig hin und weg von ihrem Adam Edmunds

Allison Holker (36) hat nach dem tragischen Verlust ihres Ehemannes Stephen "tWitch" Boss (✝40) wieder eine neue Liebe gefunden. Bei der Rookie Kids Fashion Show in Los Angeles erzählte die 36-Jährige, wie dankbar sie für ihre Beziehung mit Adam Edmunds ist. "Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch einmal haben könnte", sagte Allison gegenüber Us Weekly und fügte hinzu: "Ich bin so glücklich darüber, jemanden gefunden zu haben, der mir so viel Liebe und Unterstützung gibt."

Die "So You Think You Can Dance"-Jurorin schwärmte weiter von Adam: "Wir verstehen einander und unterstützen uns gegenseitig. Er ist einfach jemand, der in mein Leben getreten ist, und es ist so schön und wundervoll." Ihr Debüt als Paar gaben die Zwei auf dem roten Teppich der alice+olivia Spring Collection während der New York Fashion Week. Auch die Kinder der ehemaligen Darstellerin von "Dancing With the Stars“ haben Adam bereits kennengelernt und freuen sich für ihre Mutter. Allisons älteste Tochter Weslie, sagte in einem gemeinsamen Interview mit Us Weekly: "Es ist schön zu sehen, wie du deinen eigenen Weg gehst und uns daran teilhaben lässt."

Allison war mit dem Tänzer und DJ Stephen "tWitch" Boss verheiratet, mit dem sie die Kinder Maddox und Zaia hat. Weslie stammt aus einer früheren Beziehung. Im Dezember 2022 starb Stephen im Alter von nur 40 Jahren. Allison verarbeitet seitdem den Verlust und möchte anderen Witwen jetzt Mut machen: "Ich bin stolz darauf, Teil eines Wandels zu sein, dass wir nach einem Verlust wieder Liebe und Unterstützung finden können. Ich hoffe, diese Reise fortsetzen zu können, um andere Frauen zu inspirieren, ihr Leben weiterzuleben."

Instagram / allisonholker Allison Holker mit ihren Kindern Weslie, Zaia und Maddox

Getty Images Allison Holker während einer Filmpremiere

