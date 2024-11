Carmen Geiss macht ihrer Tochter Shania süße Liebeserklärung

Carmen Geiss (59) macht deutlich, wie stolz sie auf ihre jüngste Tochter Shania Tyra (20) ist. Auf Instagram widmet die Die Geissens-Bekanntheit ihrem Kind nun liebevolle Zeilen. "Du bist das Leuchten in der Nacht. Der Stern, der über alles wacht. Ein Funke Liebe, zart und rein. Mein Herz, mein Stolz – mein Sonnenschein", schwärmt Carmen über Shania. Ihre Tochter sei ihr tiefstes Glück und ihr Lächeln könne jedes Grau durchbrechen.

Zu ihren rührenden Worten teilt Carmen zwei Fotos mit Shania. Auf diesen posiert das Mutter-Tochter-Duo mit wallenden Mähnen und in traumhaften Kleidern. "Bleib stark, bleib frei, bleib immer du. In dir schlägt mein Herz, ganz ohne Ruh’. Ich liebe dich mehr, als Worte fassen. Diese Liebe wird niemals verblassen", beendet die Unternehmerin ihren Post. Carmens Fans sind begeistert von ihrer niedlichen Liebeserklärung. "Wow, echte tiefe Mutterliebe ... und toll schaut ihr aus", erklärt ein User ganz begeistert.

Neben Shania hat Carmen zusammen mit ihrem Mann Robert (60) noch eine Tochter, ihre erstgeborene Davina (21). Mit den beiden ging für die Multimillionäre ein echter Traum in Erfüllung. Der Weg zu ihrem Elternglück war allerdings sehr schmerzhaft. Bevor sie ihre beiden Töchter bekam, hatte Carmen neun Fehlgeburten erlitten. In dem YouTube-Podcast von Christian Wolf verriet Robert im vergangenen Jahr, wie das Ehepaar dies durchstand: "Das musst du wegstecken. Und da war die Carmen auch stark genug. Und wir waren als Partner in der Partnerschaft auch stark genug."

Getty Images Die Geissens auf dem Oktoberfest 2022

Instagram / carmengeiss Robert und Carmen Geiss, deutsche Reality-TV-Stars

