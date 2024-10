Nackte Tatsachen: Emily Ratajkowski teilt freizügige Bilder

Emily Ratajkowski (33) zeigt gerne, was sie hat – und schreckt dabei auch nicht vor freizügigen Bildern auf Social Media zurück. "Zuhause-Zeit", betitelt die Schauspielerin eine Bilderreihe auf Instagram. Neben einem Selfie, auf dem sie oben ohne im Bett liegt und mit ihrer Hand gerade so ihre Brustwarzen bedeckt, finden sich dort auch Bilder ihrer nackten Kurven, die sich in der Duschwand ihres Badezimmers spiegeln.

Wie kommt Emilys Freizügigkeit bei ihren Fans an? Der Großteil scheint begeistert – sowohl von den Bildern selbst als auch von dem Selbstbewusstsein und der Selbstverständlichkeit, mit der das Model ihren Körper präsentiert. Sie finden die Fotos "wahnsinnig schön" und "umwerfend". Von einem Fan wird die 33-Jährige sogar als "Göttin" bezeichnet. Anderen hingegen scheinen die offenherzigen Aufnahmen dann aber doch eine Nummer zu viel zu sein – sie sehen es als einen "Schrei nach Aufmerksamkeit". "Das ist Instagram, nicht OnlyFans", ist die Meinung mancher Nutzer. "Ist das dieselbe Frau, die sich darüber beschwert hat, dass Männer Frauen wegen ihres Körpers zum Objekt machen?", lautet ein weiterer negativer Kommentar.

Den Großteil ihrer Community wird "I Feel Pretty"-Darstellerin mit diesen anzüglichen Bildern aber wohl nicht überraschen. Emily ist bekannt dafür, sich gerne freizügig zu zeigen. Wenn das bedeutet, dass sie sich für ein Fotoshooting mitten im Regen auf den Straßen New Yorks in einem superknappen Bikini ablichten lassen muss, ist das für die Beauty gar kein Problem. Ab und zu kann sie dann aber auch anders: Als Mama eines dreijährigen Sohns hat der "Gone Girl"-Star auch keine Scheu, in praktischer weiter Jogginghose auf die Straße zu gehen, wenn sie mit Sylvester Apollo Bear unterwegs ist.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Oktober 2024

MEGA Emily Ratajkowski in New York City

