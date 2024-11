Darum liest Schauspieler Zachary Quinto keine Kritiken mehr

Schauspieler Zachary Quinto (47) hat jetzt über seine Entscheidung gesprochen, keine Kritiken mehr zu seinen Projekten zu lesen. Diese Einstellung gilt auch für seine aktuelle NBC-Serie "Brilliant Minds". In der Radioshow "The Spotlight with Jessica Shaw" erläuterte der 47-Jährige, dass er sich bereits während eines Theaterstücks in London vor zwei Jahren entschlossen hatte, keine Rezensionen mehr zu lesen. Zachary beschrieb diesen Zeitraum als eine der angenehmsten Erfahrungen seiner Karriere, da er ungestört von äußeren Meinungen agieren konnte.

Zachary betonte, dass Kritiken – ob positiv oder negativ – immer eine subjektive Meinung widerspiegeln. Diese Meinungen würden dann oft auf wenige Sätze oder gar Worte reduziert, was seiner Meinung nach der Kreativität und der intensiven Arbeit des Künstlers nicht gerecht wird. "Warum sollte ich mich von der Meinung einer einzelnen Person beeinflussen lassen?", fragte Zachary rhetorisch. Er erklärte, dass es 20 Jahre gedauert habe, um diese Erkenntnis zu gewinnen, doch die Befreiung von kritischen Meinungen habe ihm ermöglicht, Projekte wie "Brilliant Minds" unbelastet anzugehen. Stattdessen schätzt er es, direkte Rückmeldungen von Freunden und Angehörigen sowie dem Publikum zu bekommen, das die Serie verfolgt.

Abseits des Rampenlichts ist Zachary Quinto für seine Vielseitigkeit im Schauspiel bekannt, die er in verschiedensten Rollen unter Beweis stellt. Bekannt wurde er vor allem durch die Rolle des Sylar in der Serie "Heroes" und als Spock in den "Star Trek"-Filmen. Persönlich ist Zachary ebenso für sein soziales Engagement und seine Offenheit gegenüber der LGBTQ+-Community bekannt. Seit seinem Outing hat er mehrmals betont, wie wichtig es ihm ist, als Vorbild für andere aufzutreten und sich für wichtige soziale Themen einzusetzen. Allerdings machte der Schauspieler in diesem Jahr auch negative Schlagzeilen, weil er sich mehr als unhöflich in einem Restaurant verhielt.

Getty Images Zachary Qunito, Schauspieler

Getty Images Zachary Quinto im Juni 2023

