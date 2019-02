Sie waren seit sechs Jahren zusammen und galten als echtes Traumpaar. Schauspieler Zachary Quinto (41) und Model Miles McMillan (29) verliebten sich 2013 ineinander und machten ihre Beziehung wenig später offiziell. Seit vier Jahren wohnten die beiden sogar schon in einer gemeinsamen Wohnung in New York. Doch jetzt die traurige Nachricht: Zachary und Miles sollen sich bereits Anfang des Jahres getrennt haben!

Wie People nun berichtet, gehen der Star Trek-Darsteller und der 29-jährige Amerikaner seit Beginn des neuen Jahres getrennte Wege. Dabei beruft sich das Magazin auf einen Insider. Das Liebes-Aus des einstigen Paares wurde bekannt, nachdem sie nach der diesjährigen Verleihung der Oscars auf verschiedenen Aftershow-Partys aufgetaucht waren. So besuchte Zachary die Vanity Fair Oscar Party, während Miles bei Elton Johns (71) Feier Halt machte.

Das letzte Foto, das der 41-Jährige von seinem jüngeren Freund teilte, war im Juni vergangenen Jahres zu dessen Geburtstag entstanden. Damals schrieb der Filmproduzent unter das Bild: "Alles Gute zum Geburtstag der schönsten Person, die ich kenne."

Jamie McCarthy/Getty Images Miles McMillan und Zachary Quinto beim 20th Anniversary of the HUGO BOSS Prize

Patricia Schlein/WENN.com Zachary Quinto in New York

Instagram / zacharyquinto Miles McMillan und Zachary Quinto in Mexiko

