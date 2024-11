Zachary Quintos "Heroes"-Rolle war Grund für Karriereerfolg

Zachary Quinto (47), der 2006 mit seiner Rolle als Sylar in der Serie "Heroes" seinen Durchbruch erlangte, hat über den besonderen Einstieg seines Charakters in die Serie gesprochen. Zu Gast in der Sendung "Busy This Week" erzählte der Schauspieler, wie er von der langsamen Einführung seiner Figur profitiert ahbe – die Serienhauptfigur spielt nämlich erst ab der dritten Folge mit. "Ich habe wirklich davon profitiert, weil mein Charakter so spezifisch in die Serie eingeführt wurde. Es war so aufgebaut, dass es mich wirklich für den Erfolg vorbereitete", erklärt der 47-Jährige und betont: "Die Leute waren wirklich aufgeregt und wollten wissen, wer diese Figur ist."

Zu sehen war Zacharys Rolle dann erstmals in Form eines unscheinbaren Mannes, was ihm ebenfalls karrieretechnisch in die Karten gespielt habe. "Dann tauchte ich als dieser etwas nerdige Uhrmacher auf und [die Zuschauer] dachten: 'Moment mal, wie kann das der Typ sein?'", erinnert er sich zurück. Im Laufe der Serie entwickelte sich Sylar dann zu einem archetypischen Bösewicht, was die Handlung maßgeblich prägte. "Es war gut gemacht. Diese erste Staffel war wirklich, wirklich besonders, definitiv. Sie hat etwas eingefangen, das die Menschen als Zuschauer unbedingt erleben wollten, und so hat sie sofort eingeschlagen", schwärmt Zachary dankbar im Gespräch mit Busy Philipps (45).

Nachdem Zachary mit "Heroes" der Durchbruch gelungen war, baute er sich eine beeindruckende Karriere auf. Beispielsweise übernahm der gebürtige Pittsburgher die ikonische Rolle des Spock in den neueren Star Trek-Filmen und wurde dafür international gefeiert. Zudem spielt er in Filmen wie "Hannibal", "Snowden" und "Dark Minds" an der Seite diverser Hollywood-Größen wie Jon Hamm (53), Mads Mikkelsen (58) und Gillian Anderson (56). Im vergangenen Sommer stand er außerdem gemeinsam mit Kim Kardashian (44) für "American Horror Story" vor der Kamera – und der Realitystar konnte Zachary scheinbar von seinem Schauspieltalent überzeugen. "[Kim] schien wirklich in ihrem Element zu sein und ich war wirklich beeindruckt von ihrem Elan und ihrer Offenheit", schwärmte er gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zachary Quinto im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige Anzeige