Mark Zuckerberg feiert Priscillas Geburtstag im Disco-Look

Mark Zuckerberg (40) hat sich für den Geburtstag seiner Priscilla (39) ordentlich ins Zeug gelegt – von der Party bis hin zu seinem perfekt abgestimmten Disco-Outfit. Auf Instagram verriet der Unternehmer, dass sich seine Angetraute eine Themenparty gewünscht hatte – und ihr Wunsch war ihm Befehl. "Die Disco-Queen wollte eine Party", schrieb er zu dem gemeinsamen Beitrag, der einen Einblick in das Event gibt. Auf den Fotos sieht man das Paar, das seit 2012 verheiratet ist und drei Kinder hat, ausgelassen feiern. Mark präsentierte sich in weißen Hosen und einem halb geöffneten schwarzen Hemd, das, original im 70s-Style, seine üppige Brustbehaarung und Goldkette preisgibt. Abgerundet wurde sein Look durch eine gemusterte Glitzerjacke.

Und auch Priscilla machte keine halben Sachen und nahm den Titel der "Disco-Queen" äußerst ernst. Die Kinderärztin funkelte in ihrem goldenen Pailletten-Outfit mit der Discokugel um die Wette: Sie rockte eine Hose, die komplett mit Funkelapplikationen besetzt ist, und kombinierte dazu ein One-Shoulder-Top aus schimmerndem Metallic-Stoff. Ihre kurzen, dunklen Haare trug sie in voluminösen Retro-Locken. Auf dem ersten Schnappschuss der Bilderreihe teilen die beiden einen Kuss, auf dem nächsten zeigt Mark stolz sein Outfit. Das letzte Bild fängt Priscilla beim wilden Tanz in bunter Lichtkulisse ein – dabei sieht sie aus, als hätte sie die absolute Zeit ihres Lebens.

Doch das ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Mark sich als äußerst hingebungsvoller Ehemann erwiesen hat – die Mottoparty war nur ein weiteres Highlight auf der langen Liste der besonderen Dinge, die er für Priscilla tut. Im August überraschte er seine Liebste mit einer eigens angefertigten Statue von ihr, die er ebenfalls auf seinem Instagram-Account zur Schau stellte. Auf dem Foto steht Priscilla lässig neben der Statue, trinkt aus einer Tasse und trägt einen rosafarbenen Morgenmantel. Die Statue, geschaffen von Künstler Daniel Arsham, zeigt sie in einem silbernen Gewand, das dramatisch im Wind weht. "Ich bringe die römische Tradition zurück, Statuen seiner Frau anfertigen zu lassen", witzelte der Meta-CEO in der Bildunterschrift.

Getty Images Mark Zuckerberg und Priscilla Chan im November 2018

Instagram / zuck Priscilla Chan und ihre Statue, August 2024

