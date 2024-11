Heirat bestätigt? Nicholas Hoult nennt Bryana seine "Frau"

Der beliebte Schauspieler Nicholas Hoult (34) hat allem Anschein nach still und heimlich den Bund der Ehe geschlossen! Diese romantische Neuigkeit gab er nun höchstpersönlich im Interview mit E! News bei den Governors Awards 2024 in Los Angeles am vergangenen Sonntag preis. Der X-Men-Star sprach von seiner Partnerin Bryana Holly nämlich nicht mehr als Freundin. So schilderte er ihre Reaktion auf seinen neuen Horrorfilm "Nosferatu" mit den vielsagenden Worten: "Ich erinnere mich, dass ich die Nägel meiner Frau in meiner Hand hatte."

Mit seiner Bryana hat der Darsteller bereits einen gemeinsamen Sohn namens Joaquin sowie ein 2022 geborenes Baby, über welches wenige Details bekannt sind. Im Laufe des Interviews schwärmte er jedoch ganz offen von den anstehenden gemeinsamen Feiertagen und seinen familiären Bräuchen: "Ich spiele dieses wirklich alberne Spiel, bei dem man würfeln muss und wenn jemand eine Sechs bekommt, muss er Ofenhandschuhe, eine Mütze und einen Schal anziehen. Dann nimmt derjenige ein Messer und eine Gabel und versucht, einen Schokoriegel zu essen, [...] bevor die nächste Person im Kreis eine Sechs würfelt."

Obwohl Nicholas Details über sein bevorstehendes Weihnachtsfest ausplauderte, hält er sich sonst in der Öffentlichkeit eher zurück, was sein Privatleben angeht. Umso mehr überraschte es jedoch, dass er zu Beginn des Jahres mit seinem Sohn ein NBA-Basketballspiel besuchte. Bei dem Match der Atlanta Hawks gegen die Milwaukee Bucks saßen der Brite und sein Joaquin ziemlich auffällig in der heiß begehrten ersten Reihe. Sein euphorischer Nachwuchs trug sogar ein Trikot sowie eine Cap der Hawks und schien vollkommen begeistert von dem Vater-Sohn-Ausflug zu sein.

Getty Images Nicholas Hoult Ende August 2019 in Venedig

Getty Images Nicholas Hoult mit seinem Sohn Joaquin

