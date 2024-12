Nicholas Hoult heizt Heiratsgerüchte mit auffälligem Ring an

Ist es damit nun endlich offiziell? Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass der Schauspieler Nicholas Hoult (34) seine Partnerin Bryana Holly (31) geheiratet haben soll. In der Vergangenheit machte der "Skins"-Darsteller bereits mehrfach verdächtige Aussagen. Nun liefert er augenscheinlich einen Beweis: Am Mittwoch erschien der 34-Jährige mit einem auffälligen Schmuckstück auf dem roten Teppich der Premiere des neuen Films "Nosferatu". Am Ringfinger trug Nicholas augenscheinlich einen Ehering!

Die Gerüchte um eine mögliche Hochzeit begannen, als Nicholas seine Partnerin Bryana in einem Interview als seine "Frau" bezeichnete. Vor wenigen Wochen wurde der Brite dann in einem Interview mit People auf diese Aussage angesprochen. Doch statt die Gerüchte zu verneinen, bestätigte er diese eher. "Ich denke, das ist ziemlich klar. Ich glaube, es geht aus meinem Kommentar hervor", betonte der "Warm Bodies"-Schauspieler vielsagend.

Nicholas und Bryana sind seit 2016 ein Paar und halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Sohn Joaquin, der 2018 geboren wurde, und ein weiteres Kind, das 2022 zur Welt kam. Vor seiner Beziehung mit Bryana war Nicholas vier Jahre lang mit Jennifer Lawrence (34) liiert, während Bryana zuvor Beziehungen mit Ashton Irwin (30) und Brody Jenner (41) hatte.

Getty Images Nicholas Hoults Hand im Dezember 2024

Instagram / bryanaholly Schauspieler Nicholas Hoult und Model Bryana Holly

