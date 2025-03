Nicholas Hoult übernimmt Hauptrolle in neuem Bankraub-Film

Regisseur David Leitch (49) plant sein nächstes großes Filmprojekt: einen bisher unbetitelten Bankraub-Thriller. Nun wurde bekannt, dass keine geringere Persönlichkeit als Nicholas Hoult (35) die Hauptrolle übernehmen wird. Der britische Schauspieler, der demnächst als Schurke Lex Luthor in James Gunns (58) neuer Superman-Verfilmung zu sehen sein wird, sei bereits fest für den Film verpflichtet, berichtet das Branchenmagazin Deadline. Das Projekt, das von Amazon MGM und Imagine Entertainment produziert wird, soll noch in diesem Sommer in Produktion gehen.

Obwohl der konkrete Inhalt des Films derzeit unter Verschluss gehalten wird, haben Insider bereits einige spannende Hinweise zur Handlung geliefert. Im Zentrum der Geschichte steht offenbar eine Bande raffiniert agierender Bankräuber, die ihre Coups in den sozialen Medien dokumentiert und somit ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden beginnt. Ob Nicholas dabei den charismatischen Anführer der Gruppe spielen wird, ist bislang unklar. David, der zuletzt mit "The Fall Guy" kinotechnisch nicht den gewünschten Erfolg erzielen konnte, aber für frühere Projekte hochgelobt wurde, hat sich erneut mit seiner Produktionsfirma 87North zusammengeschlossen, um die explosive Mischung aus Action und Stil auf die Leinwand zu bringen.

Nicholas selbst hat eine beeindruckende Karriere hinter sich, die ihn von Kinderstar in "About a Boy" über gefeierte Charakterdarstellungen in "The Favourite" und "The Menu" bis hin zu actiongeladenen Blockbustern wie "Mad Max: Fury Road" geführt hat. Abseits der Leinwand wird der Schauspieler oft für seinen britischen Charme und seine bodenständige Art gelobt, trotz seines Hollywood-Status. Nicholas, der für seine Rolle in der Serie "The Great" bereits Emmy- und SAG-Nominierungen erhalten hat, wird in letzter Zeit immer stärker als vielseitige Größe der Branche wahrgenommen – ein Ruf, den sein nächstes großes Projekt unter der Regie des Action-Profis David sicher weiter festigen wird.

Getty Images David Leitch im Juli 2019

Getty Images Nicholas Hoult, Schauspieler

